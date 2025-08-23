Peníze opravdu rostou na stromech: manželé sklidili semena za tisíce. Nemáte je doma také?
23. 8. 2025 – 8:58 | Zpravodajství | Alex Vávra
Když si Pamela a Alistair Thompsonovi před patnácti lety pořídili do své zahrady malou sazenici vzácné borovice, brali to spíše jako zahradnický experiment než investici. V roce 2010 dali za osmnáctipalcový (asi 45 cm) vysoký stromek 93 dolarů, který jejich známý pořídil v teleshoppingu. Dnes stojí na jejich zahradě v hrabství Worcestershire čtyřmetrový kolos – a co víc, letos poprvé zaplodil.
Nejde přitom o obyčejný strom. Borovice wollemi, často přezdívaná „dinosauří strom“, je považována za živou fosilii. Na Zemi roste už více než 90 milionů let a dlouho se mělo za to, že zmizela spolu s tyranosaurem. Až v roce 1994 objevili australští vědci v odlehlém kaňonu západně od Sydney poslední žijící exempláře. Objev tehdy způsobil senzaci: vědci přirovnávali nález k nalezení živého dinosaura.
Semena za tisíce a charitativní plán
Pamela, bývalá policistka a babička tří vnoučat, popisuje letošní objev s nadšením: „Už dlouho jsem sledovala samičí šišku, protože jsem věděla, že kolem srpna a září uvolňují semena. Letos ale bylo tak nezvykle sucho, že to nastalo dříve. Natáhla jsem ruku a semena se mi vysypala přímo do dlaní. Bylo to neuvěřitelné – sbírat semena z tak starobylého stromu, který existoval v době, kdy po Zemi chodili dinosauři.“
Tento rok se na stromě objevilo hned pět velkých šišek, z nichž každá obsahuje kolem stovky semen. Hodnota jediného semene se přitom odhaduje na více než 10 dolarů. Malý stromek může stát přes 1 300 dolarů. Celková hodnota úrody Thompsových tak přesahuje šest tisíc dolarů – a v příštích letech by mohlo jít o desítky tisíc. „Je to skutečný důkaz toho, že peníze mohou růst na stromech!“ směje se Alistair, bývalý neurochirurg.
Manželé ale nemají v plánu zbohatnout. Jejich cílem je semena nabídnout za dostupnou cenu a výtěžek věnovat na charitu. „Viděli jsme, že někteří prodejci nabízejí semena za mnohem víc, ale my chceme, aby je lidé mohli skutečně pěstovat. Plánujeme balíčky po pěti či šesti semenech za zhruba 5 liber. Také doufáme, že tím pomůžeme ochránit ohrožený druh,“ vysvětluje Pamela.
Strom starší než lidstvo
Borovice wollemi je příbuzná známějším blahočetům chilským. Má samčí i samičí šištice, přičemž právě z těch samičích se uvolňují semena. Její existence připomíná dobu, kdy se po Zemi procházeli dinosauři a celé kontinenty měly jinou podobu. Fascinující je i fakt, že tento „živý relikt“ se dokázal udržet v několika málo izolovaných lokalitách po miliony let a dočkal se až dnešních časů. V přírodě mu hrozí vyhynutí – ohrožují ho požáry, choroby i změny klimatu. Každý nový strom vysazený na světě tak představuje malou záruku, že druh přežije.