Americké akcie prudce posilují po projevu šéfa americké centrální banky Powella
23. 8. 2025 – 9:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americké akcie prudce posilují po projevu šéfa americké centrální banky (Fed) Jerome Powella.
Ten naznačil možné snížení sazeb na příštím měnovém zasedání, ale ke kroku se v projevu v Jackson Hole výslovně nezavázal. Index technologického trhu Nasdaq Composite roste o dvě procenta na 21.521 bodů. Širší index S&P 500 vykazuje nárůst o 1,6 procenta na 6471 bodů. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie tří desítek předních průmyslových podniků, stoupá o 1,9 procenta na 45.645 bodů.
Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září se podle agentury Reuters po Powellově projevu výrazně zvýšila. Před projevem viděli investoři pravděpodobnost redukce úroků na 75 procent, nyní to je 90 procent.
"Skutečnost, že se teď Fed připravuje na snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů, alespoň podle očekávání trhu, samozřejmě vyvolává velkou euforii," komentoval vývoj analytik Ipek Ozkardeskaya ze Swissquote Bank.
Americký dolar naopak oslabuje. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, před 20:45 SELČ vykazoval pokles o procento na 97,639 bodu. Euro proti dolaru procento zpevňovalo o více než procento na 1,1725 USD.
Ekonomika podle Powella čelí novým výzvám kvůli změnám v hospodářské politice prosazovaným Bílým domem. "Výrazně vyšší cla pro velkou část našich obchodních partnerů přetvářejí globální obchodní systém. Přísnější imigrační politika vedla k prudkému zpomalení růstu pracovní síly," prohlásil šéf Fedu.
"Ačkoli se trh práce jeví stabilně, jedná se o zvláštní druh stability, která je výsledkem výrazného zpomalení jak nabídky, tak poptávky po pracovnících. Tato neobvyklá situace naznačuje, že rizika poklesu zaměstnanosti rostou. A pokud se tato rizika naplní, může k tomu dojít velmi rychle," řekl Powell.