Aktualizováno: Hon na čarodějnice? Trump byl obviněn v souvislosti se snahou zvrátit výsledky voleb

Bývalý americký prezident Donald Trump byl obviněn kvůli snahám zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020, v nichž ho porazil Joe Biden. Jde už třetí obvinění sedmasedmdesátiletého exprezidenta, jenž se chce do Bílého domu vrátit ve volbách příští rok. Velká porota jej obvinila ve čtyřech bodech včetně spiknutí. K soudu ve Washingtonu se má dostavit ve čtvrtek odpoledne.

Trumpova kampaň obvinění označila za další „zkorumpovanou kapitolu“ v politicky motivovaném „honu na čarodějnice“. Trumpův tým si postěžoval také na načasování obvinění, které přišlo dva a půl roku po daných událostech a v době rozbíhající se kampaně před příštími volbami. Důvodem je podle něho snaha o zasahování do voleb.

Pětačtyřicetistránkový soudní dokument uvádí, že Trump byl po volební prohře „odhodlaný zůstat u moci“ a plánoval spiknutí, kterým chtěl podvrátit „základní demokratické principy americké federální vlády, konkrétně proces hlasování, sčítání hlasů a potvrzování výsledků v prezidentských volbách“. Exprezident se podle vyšetřovatelů mimo jiné dopustil spiknutí s cílem podvést americkou vládu a pokusu připravit voliče o jejich právo na spravedlivé volby.

Trump se nesmířil s porážkou a tvrdil, že Biden zvítězil jen díky podvodům a volebním nesrovnalostem. Trumpovy snahy o zvrácení výsledků voleb vyvrcholily 6. ledna 2021 útokem jeho příznivců na budovu Kapitolu, při němž zemřelo několik lidí.

K soudu ve Washingtonu se má Trump poprvé dostavit ve čtvrtek v 16:00 místního času (22:00 SELČ), aby si zde vyslechl obvinění. Vyšetřovatel Jack Smith uvedl, že bude usilovat o rychlý soudní proces. „Aby naše důkazy mohly být prověřeny u soudu a posouzeny porotou,“ dodal. Několik minut před sdělením obvinění Trump na své sociální síti Truth napsal, že očekává obvinění. „Slyšel jsem, že vyšinutý Jack Smith, aby zasáhl do prezidentských voleb v roce 2024, vydá další falešnou obžalobu vašeho oblíbeného prezidenta,“ napsal Trump.

Vyšetřovatel Jack Smith | zdroj: Profimedia

Třetí obžaloba Trumpa nemusí být poslední, brzy se čeká rozhodnutí v Georgii

Nová sada obvinění proti Trumpovi nemusí být jedinou obžalobou, které bude bývalý šéf Bílého domu čelit v souvislosti se svou snahou zvrátit výsledky posledních prezidentských voleb. Jeho aktivity v tomto směru vyšetřuje také prokuratura ve státě Georgia, která dala najevo, že tento měsíc rozhodne o případných obviněních. Spekuluje se, že zvažuje postup podle zákona proti organizovanému zločinu.

Pokud by velká porota i v tomto případě poslala věc k soudu, znamenalo by to pro exprezidenta už čtvrtou obžalobu v době, kdy se uchází o znovuzvolení. Trump momentálně čeká na procesy v New Yorku a na Floridě v souvislosti s případem platby údajné milence a s neochotou vzdát se vládních dokumentů po odchodu z funkce. Kromě toho bude u soudu ve Washingtonu ve čtvrtek čelit federálním obviněním týkajícím se snahy zablokovat svou volební porážku. Do letošního jara nikdy žádný americký exprezident nebyl formálně obviněn z trestného činu.

Prokuratura v okrese Fulton, což je nejlidnatější okres Georgie, povolební dění vyšetřuje už déle než dva roky. Případ otevřela krátce poté, co do médií unikla nahrávka telefonátu mezi Trumpem a nejvyšším volebním činitelem v jihovýchodním státě Bradem Raffenspergerem. Končící prezident žádal další přezkoumání výsledku voleb a mimo jiné chtěl, aby mu Raffensperger pomohl „najít 11 780 hlasů“. Trump v Georgii prohrál se současnou hlavou státu Joem Bidenem o 11 779 hlasů.

Tento rozhovor ze začátku roku 2021 je jedním z klíčových bodů vyšetřování, píše agentura AP. Také uvádí, že ve stejné době Trump volal i dalším státním činitelům včetně republikánského guvernéra Briana Kempa či tehdejšího předsedy státní sněmovny Davida Ralstona. Trump trvá na tom, že nic špatného neudělal a že telefonát s Raffenspergerem byl „dokonalý“.

Dalším tématem jsou kroky „falešných volitelů“, kteří navzdory výsledku hlasování voličů chtěli volitelské hlasy Georgie přisoudit Trumpovi. V den hlasování sboru volitelů v prosinci 2020 se v sídle státního parlamentu kromě volitelů za demokrata Bidena sešli také spojenci Trumpa, aby podepsali certifikát nepravdivě označující republikána za vítěze. Podobné operace probíhaly i v dalších státech, kde Biden vyhrál těsným rozdílem, přičemž Michigan kvůli tomu nedávno vznesl obvinění proti 16 republikánům.

Vyšetřování má i další aspekty a podle informací deníku The Guardian okresní prokurátorka zvažovala různá obvinění, včetně nabádání k volebnímu podvodu nebo spiknutí s cílem spáchat volební podvod. „Detaily o vyšetřování v Georgii, které se dostaly na veřejnost, přiživují spekulace, že (státní zástupkyně Fani) Willisová buduje případ podle zákona..., který by jí umožnil obvinit několik lidí v potenciálně spletité kauze,“ uvedla AP s odkazem na normu používanou ke stíhání členů organizovaného zločinu.

Zda nakonec bude někdo obviněn, stále není jasné. Podle zpravodajské společnosti BBC se nicméně „brzy“ čeká hlasování velké poroty. AP zase píše, že Willisová „silně naznačila“, že pokud jakákoli obvinění přijdou, stane se tak během prvních tří srpnových týdnů.