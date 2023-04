Trump: Nikdy mě nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát

Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového v Americe mohlo stát, uvedl v noci na dnešek bývalý prezident USA Donald Trump ve svém prvním projevu poté, co byl v úterý jako jediný exprezident v amerických dějinách obžalován. Spojené státy jsou podle něj na cestě do pekla a celý svět se jim směje. Tvrdí, že se ničeho nedopustil. Jediným zločinem podle něj je to, že neohroženě bránil USA před lidmi, kteří se je snaží zničit.

Šestasedmdesátiletý politik, který se bude příští rok opět ucházet o zvolení prezidentem, také znovu zaútočil na newyorského prokurátora Alvina Bragga, který má jeho případ na starosti. Obvinil ho z „masivního zasahování do voleb“ a z toho, že ho chtěl „dostat za každou cenu“ ještě předtím, než o něm a o případu cokoliv věděl, na což stovky Trumpových příznivců v jeho floridském sídle Mar-a-Lago reagovaly bučením. Zábrany miliardář neměl ani ve vyjádřeních týkajících se soudce Juana Merchana, přestože ten ho v úterý napomenul kvůli jeho expresivním slovům na adresu účastníků procesu. Projev trval necelých 30 minut, což je, jak poznamenávají američtí novináři, na jeho poměry pozoruhodně krátká doba. Na začátku vystoupení shromáždění příznivci, včetně několika členů rodiny, 45. amerického prezidenta přivítali hlasitým potleskem a skandováním ‚USA, USA‘. Trump k nim hovořil před dvojící amerických vlajek a stylem, jako by byl na některém ze svých předvolebních mítinků. Tradičně také zopakoval řadu předchozích tvrzení, například o milionech neplatných hlasů ve volbách v roce 2020, v nich podlehl Joeu Bidenovi. I z tohoto důvodu například televize NBC News přenos po několika minutách přerušila, když upozornila na Trumpovy „lži“. Zároveň uvedla, že pokud se v projevu vrátí k obžalobě, bude v přenosu pokračovat. Některé další americké televize vystoupení exprezidenta vůbec nevysílaly. „Lidé, kteří si zapnuli televizi v očekávaní, že Trump bude mluvit o obžalobě, mohou být překvapeni, že newyorskému případu věnoval jen velmi málo času. Místo toho recituje své obvyklé stížnosti na jiné případy, kterým čelí,“ shrnul jeden z novinářů listu The New York Times. Prokuratura viní exprezidenta Trumpa ze snahy koupit si mlčení tří osob Manhattanská prokuratura ve zveřejněných obviněních proti Trumpovi uvádí, že exprezident před volbami roku 2016 řídil platby třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Kromě pornoherečky Stormy Daniels a modelky Karen McDougalové státní zástupce Alvin Bragg zmínil i platbu ve výši 30 000 dolarů (640 000 Kč) pro vrátného z Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě. Trump se podle Bragga pokusil podvodnými finančními záznamy zakrýt svou roli v transakcích a účastnil se spiknutí s cílem podkopat integritu prezidentských voleb. Zpravodajství Donald Trump se u soudu prohlásil za nevinného; čelí obžalobě o 34 bodech Mezi samotnými obviněními nicméně zločinné spiknutí nefiguruje. Obžaloba sestává ze 34 případů falšování záznamů, které jsou klasifikovány nikoli jako přestupky, ale jako trestné činy. To znamená, že prokuratura považuje maskování transakcí za prostředek ke spáchání nebo zakrytí jiného zločinu. Bragg vysvětlil, že těmito zločiny bylo v očích vyšetřovatelů porušení newyorských i federálních volebních pravidel. Trump podle něj porušil newyorský předpis zakazující vedení volební kampaně nezákonnými prostředky a falšováním finančních záznamů obešel federální pravidla o finančních limitech na volební kampaň. „Nemůžeme podnikům v New Yorku dovolit, aby manipulovaly se svými záznamy ve snaze zakrýt trestné jednání,“ uvedl v prohlášení Bragg. Později na tiskové konferenci zdůraznil, že cílem historické obžaloby Trumpa je zajistit, že všichni lidé v USA jsou si před zákonem rovni. „Žádné množství peněz a žádné množství moci nezmění tento trvalý americký princip,“ citovala jej AP. Trestní stíhání bývalého šéfa Bílého domu pramení z kauzy „peněz za mlčení“, která vyšla najevo po nástupu Trumpa do prezidentské funkce. Dosud byly medializované informace o platbách dvěma zmíněným ženám, prokuratura k těmto dvěma přidala třetí případ a vše prezentovala jako součást plánu tehdejšího prezidentského kandidáta podvést veřejnost. Obvinění ze zfalšování záznamů vychází mimo jiné ze zjištění, že Trump svému někdejšímu právníkovi Michaelu Cohenovi proplatil peníze vyplacené pornoherečce Stormy Daniels, načež celkem devět těchto převodů vykázal jako výdaje za právní služby poskytnuté údajně v roce 2017. „Proč Donald Trump opakovaně činil tato nepravdivá prohlášení? Důkazy ukážou, že tak činil ve snaze zakrýt zločiny spojené s volbami roku 2016,“ řekl na tiskové konferenci Bragg. Podle něj se Trump už v roce 2015 dohodl s Cohenem a vydavatelem Davidem Peckerem, že spustí operaci s cílem potlačit zveřejňování potenciálně negativních informací během volební kampaně. Bragg na tiskové konferenci čelil mimo jiné otázce na skutečnost, že kauzou se zabýval i jeho předchůdce ve státní funkci, jakož i federální prokurátoři, ovšem stíhání Trumpa nezahájili. Bragg řekl, že jeho úřad získal „nové důkazy“, které před jeho nástupem do čela prokuratury nebyly k dispozici. „Případy vznáším, když jsou připravené,“ dodal. Trumpův právní tým po soudním jednání označili obžalobu za smutnou a za zklamání. Prokuratura podle obhájců nepřipisuje jejich klientovi žádný federální ani státní zločin. „Je to opravdu smutné a budeme proti tomu bojovat,“ citovala televize CNN obhájce Todda Blanche. Ten také médiím řekl, že exprezident je tváří v tvář politickému procesu frustrovaný, ale motivovaný. Trump prodává trička, na nichž je zobrazen jako čerstvě zatčený Trump se sice v úterý u newyorského soudu nedočkal stejného zacházení jako většina obžalovaných, a nemá tak ani klasickou fotografii pořizovanou u čerstvě zatčených, to mu ale nebrání v tom, aby na svém webu prodával trička s tímto motivem. Bílé tričko s černobílou fotografií obžalovaného exprezidenta a nápisem „nevinen“ si jeho podporovatelé mohou pořídit za 36 dolarů (771 korun). Na fotografii šestasedmdesátiletý politik drží tabulku s nápisem „Prezident Donald J. Trump“, úterním datem a také čísly 45-47, které poukazují na to, že byl 45. prezidentem Spojených států a věří si, že se stane i tím 47. Na zadní straně trička je znak Trumpovy kampaně před volbami v příštím roce a jeho tradiční heslo Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost). Jak poznamenává list The New York Times, i na tričku, které má podpořit jeho volební kampaň, si Trump poněkud přikrášluje skutečnost. Fotografie ho totiž zobrazuje, jako by byl vysoký přes šest stop a pět palců (196 centimetrů), přestože podle zprávy svého lékaře z roku 2016 měří o dva palce (pět centimetrů) méně. Mohlo by vás zajímat Donald Trump se u soudu prohlásil za nevinného; čelí obžalobě o 34 bodech

