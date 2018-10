Vojáci zabili spolupachatele útoku na tři Čechy v Afghánistánu

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

České speciální síly zabily v Afghánistánu jednoho z organizátorů srpnového útoku, při němž zahynuli tři čeští vojáci, a dalšího zajaly. Napsaly to středeční Lidové noviny (LN), kterým informaci o odvetě potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Podle jednoho z nich se to stalo před delší dobou při poměrně rozsáhlé operaci. Vedení ministerstva obrany a armády ani jejich tisková oddělení nechtějí informace komentovat.

Podle deníku Češi vypátrali teroristy, kteří u přípravy útoku asistovali, na základě zpravodajských informací od aliančních spojenců. Na pachatele poté zaútočila 601. skupina speciálních sil generála Moravce z Prostějova.

"My koaliční operace speciálních sil nekomentujeme," řekl dnes novinářům ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). K jeho slovům se přidal i náčelník generálního štábu Aleš Opata. "Můžu jenom podpořit to, co pan ministr obrany řekl a ujistit českou veřejnost, že je pravda, že operace speciálních sil a vůbec operace, které česká armáda vede v zahraničních operacích v boji s terorismem, nekomentujeme. Je to jednak takový úzus a jednak to souvisí s operační bezpečností našich vojáků," řekl Opata.

Situaci nechtěl komentovat ani mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. "V průběhu probíhajících operací se nemůžeme a nebudeme vyjadřovat," uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořákova.

Na hlídku složenou z vojáků české, americké a afghánské armády sebevražedný atentátník zaútočil v neděli 5. srpna. Odpálil se v blízkosti šesti vojáků, kteří měli za úkol zajistit místo pro další úkoly. Tři Češi, Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, zemřeli. Vážně zraněni byli dva Afghánci a Američan. Na místě jim pomáhali čeští zdravotníci a vojáci, kteří v době výbuchu ještě byli v obrněných vozidlech.

Krátce po události armáda uvedla, že podle jejího zjištění nebyl sebevražedný atentátník sám a útok byl připraven.

Česká republika měla do léta v Afghánistánu vojáky, kteří působili na základně Bagrám a v Kábulu. Do země mohla armáda vyslat až 250 svých příslušníků.

V červnu sněmovna schválila rozšíření mandátu o dalších 140 vojáků. Podle webových stránek armády bylo na začátku října v Afghánistánu již 346 vojáků.

Armádní plány předpokládaly vyslání jednotky do province Lógar, kde by Češi cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků. Podle dřívějších vyjádření vedení armády se do tohoto výcviku měly zapojit právě prostějovské speciální síly, které nyní podle LN zaútočily na pachatele útoku.