Atentátník, který zabil české vojáky, nebyl sám

10:52

Itálie přestane přispívat do unijní pokladny, pokud se EU do pátku nepřičiní o to, aby se migranti z lodi Diciotti přerozdělili , pohrozil dnes vicepremiér Luigi Di Maio. Loď se 148 uprchlíky na palubě stráže kotví třetí den u Sicílie.