Vláda vzala na vědomí návrh skončit s uhlím v roce 2038

Termín vláda neschvalovala, pouze doporučila, aby byly v rámci komise dále podrobněji rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR. Předloženy mají být do konce letošního roku, tedy až po volbách do Poslanecké sněmovny. O schválení usnesení informoval na twitteru vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Někteří ministři v posledních týdnech uváděli, že požadují útlum uhlí v Česku dříve. Neschválení roku 2038 ocenili ekologové, vláda však podle nich promarnila dost času na přípravu na útlum uhlí.

Uhelná komise doporučila loni v prosinci ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038. Havlíček v pátek ČTK sdělil, že navrhovaný postup pro dnešní jednání vlády potvrzuje závěr Uhelné komise. „Uhelná komise pokračuje ve své činnosti. Vláda vzala na vědomí průběžné výstupy komise a doporučení postupného útlumu uhlí až do roku 2038 a současně zadala, aby se připravily rovněž scénáře dřívějšího ukončení využití uhlí,“ napsal dnes na twitter Havlíček. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dnes zopakovala, že ministři za sociální demokracii se nadále přiklánějí k ukončení využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2033.

Komise před prosincovým doporučením pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Havlíček tehdy uvedl, že celkem bylo vypracováno 42 variant s pěti různými scénáři, které se vyhodnocovaly s ohledem na energetickou soběstačnost a spolehlivost, úsporu oxidu uhličitého i výši investic. Připomněl, že například zástupci průmyslu požadovali původně termín konce uhlí ještě vzdálenější, například v roce 2045.

Dnešní usnesení dále ukládá předsedům Uhelné komise, aby zpracovali podrobný harmonogram útlumu pro jednotlivé typy zdrojů s ohledem na jejich emisní intenzitu, návrh potřebných regulatorně legislativních nástrojů pro prosazování cílů vlády v této oblasti a detailní zhodnocení a řešení ekonomických a sociálních dopadů v útlumem postižených regionech. Termín je opět konec letošního roku. Kromě Havlíčka je předsedou Uhelné komise ministr životního prostředí Richard Brabec, který dříve podpořil odklon od uhlí v ČR v roce 2033.

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace minulý týden upozornily, že sedm ze 14 členů a členek vlády oponovalo návrh termínu útlumu uhlí v ČR v roce 2038 už v meziresortním připomínkovém řízení a podpořilo rychlejší scénář odklonu od uhlí v roce 2033, který Uhelná komise také propočítala. „Kromě ministerstva životního prostředí šlo také o resorty zahraničí, vnitra, kultury, školství, práce a sociálních věcí, ale také financí. Za rok 2038 se výslovně postavilo kromě ministerstva průmyslu a obchodu jen ministerstvo obrany,“ uvedli ekologové.

Zástupci ekologů pak v dnešní tiskové zprávě uvedli, že považují neschválení roku 2038 za rozumné. Podotkli, že jde o úspěch tlaku veřejnosti a vědeckých institucí. Jako selhání současné vlády však vidí to, že nestihne schválit harmonogram, finální termín odklonu a sociální opatření pro regiony, které útlum zasáhne.

„Vláda už zase nestihla odvést svou práci. Může za to především liknavost ministra Havlíčka. Svůj díl viny nese také Uhelná komise, která nezvládla připravit vládě požadované podklady,“ sdělil Daniel Vondrouš, ředitel Asociace ekologických organizací Zelený kruh. „Vláda udělala velkou chybu, když přípravu podkladů pro budoucí vládu svěřila stejným lidem, kteří ve svém úkolu selhali,“ míní ekolog.

Energetický expert Hnutí Duha Jiří Koželouh dnes na twitter napsal, že konec uhlí až v roce 2038 ´je mrtvý.´ „Ať žije konec uhlí 2033 nebo dříve. To totiž bude reálná agenda za rok, kdy to bude řešit nová vláda,“ dodal.

Podle Petra Doubravského z Fridays for Future dala vláda svým dnešním rozhodnutím najevo lhostejnost vůči budoucím generacím i neochotu naplňovat minulé závazky a sliby. „Uhelná komise v uplynulých měsících ukázala, že není schopná plán konce těžby a spalování uhlí vypracovat. Mám pochybnosti o tom, že to zvládne v dohledné době. Odpovědnost za stav naší budoucnosti a klimatu tak současná vláda předala té vládě, která vzejde z podzimních voleb. Musíme v následujících měsících udělat vše proto, aby podzimní volby byly o klimatické krizi a vzešla z nich vláda, která předloží skutečný plán rychlého a spravedlivého konce uhlí,“ uvedl aktivista.

Materiál s doporučením Uhelné komise byl na začátku února z jednání vlády stažen. Ekologové upozornili na to, že Havlíček poslal do meziresortního připomínkového řízení návrh usnesení, ve kterém by vláda rok 2038 s periodickým přezkumem termínu útlumu schválila. Řada ministrů ale v posledních týdnech uváděla, že požadují konec uhlí v Česku dříve. Ekologičtí aktivisté v neděli a dnes na několika místech demonstrovali za co nejrychlejší odklon od uhlí v ČR.