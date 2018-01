Vláda schválila demisi, Babiš chce za Zemanem

16:50

Nový rakouský kancléř Sebastian Kurz (ÖVP) má za to, že diskuse o kvótách na přerozdělování uprchlíků zabírá příliš mnoho prostoru. EU by se podle něj měla spíše soustředit na ochranu vnějších hranic a na pomoc zemím původu běženců. Řekl to v Berlíně po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU). Ta vyjádřila přesvědčení, že by evropské země v otázce migrace měly být solidární.