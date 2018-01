Kauza solárních elektráren: Vitásková je volná

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Olomoucký vrchní soud ve středu zprostil obžaloby bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou v kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku. Podle soudu se neprokázalo, že se stal skutek, za který byla stíhána. Vitáskovou původně krajský soud potrestal 8,5 lety vězení.

Odvolací soud ve středu také snížil tresty majitelům obou elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun, bratrům Zdeňkovi a Alexandrovi Zemkovi ze 7,5 let na šest let a devět měsíců. O 1,5 roku na sedm let soud snížil trest bývalé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaele Schneidrové.

Podle soudce Pavla Götha chybí u Vitáskové pomyslný ucelený řetězec nepřímých důkazů, z nichž by šel dovodit spolehlivý závěr o její vině. "U Vitáskové je dáno maximálně možné a důvodné podezření o tom, že se trestné činnosti účastnila a vytvořila jakousi podporu Schneidrové pro její nezákonné rozhodnutí, nicméně takový závěr bez pochyb učinit nejde," řekl.

Obžaloba uvedla, že Vitásková zastavila jednání o obnově správního řízení o udělení licence, v němž mohli Zemkové o tato povolení přijít. Podle žalobce o tom svědčí e-mailová korenspondence, ve které ji šéfka licencí Schneidrová o svém nezákonném rozhodnutí informuje. Podle soudu je však tato komunikace jednostranná. Také Schneidrová, kterou soud odsoudil za zneužití pravomocí veřejného činitele, vzala u soudu veškerou vinu na sebe. "Nikdy mi žádný souhlas či doporučení k vydání mého stanoviska nedala," uvedla Schneidrová.

V kauze čelilo obžalobě u odvolacího soudu osm obžalovaných. Soud snížil trest také reviznímu technikovi Vladimíru Čimperovi, a to z 5,5 roku na čtyři. Dalšímu technikovi Karlu Šupinovi, který se podle soudu na nepravdivých revizních zprávách rovněž podílel, ponechal trest 5,5 roku, ale snížil mu o polovinu peněžitý trest na 250 tisíc korun. Naopak dalším jejich dvěma kolegům, obžalovaným Janu Hudečkovi a Jaroslavu Krymovi soud tresty zvýšil o rok z šesti na sedm let.

Bývalé vedoucí licencí Michaele Schneidrové soud kromě snížení trestu nově uložil peněžitý trest 250 tisíc korun. Vyhověl tak návrhu žalobce. Naopak bratrům Zemkovým potvrdil peněžitý trest sedm milionů korun, žalobce přitom žádal finanční satisfakci třikrát vyšší. Peněžité tresty ve výši 100 tisíc korun a půl milionu korun potvrdil odvolací soud obžalovaným Čimperovi, Hudečkovi a Krymovi.

Podle obžaloby majitelé elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun, bratři Zemkovi, získali licenci neoprávněně a dostali tím právo na velmi výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010.

"Byli to právě obžalovaní, kteří znali situaci kolem stavby. Oni jediní byli investorem, znali pravý stav věci a byli garantem investic. Byli to oni, stejně jako jejich otec, kteří se angažovali v licenčním řízení. Jednoznačně to svědčí o závěru, že musejí být za své jednání odpovědní," řekl soudce.

Licence elektrárnám odebral jiný soud předloni v květnu s odůvodněním,že je elektrárny získaly podvodem na základě falešných revizních zpráv. Podle spisu mohla státu za 20 let odběru energie z těchto elektráren vzniknout dvoumiliardová škoda.

Bratři Zemkové se chtějí obrátit na Nejvyšší soud, aby přezkoumal závěry Vrchního soudu v Olomouci.

"Ničeho nezákonného jsme se nedopustili," uvedli v prohlášení. "Nemůžeme se zbavit dojmu, že odvolací soud bezmyšlenkovitě hodil naši kauzu do jednoho pytle s ostatními již pravomocně rozhodnutými kauzami fotovoltaických elektráren ze závěru roku 2010," uvedli bratři. "Proces, který právě u Vrchního soudu v Olomouci skončil, považujeme pouze za snahu všemi možnými prostředky postihnout podnikatele, kteří se v roce 2010 dopustili solárního podnikání," uvedl Zdeněk Zemek starší.

Vrchní soud se případem o rozsahu 10 tisíc stran zabýval od minulého týdne. Rozsudku se ve středu Vitásková ani Schneidrová osobně neúčastní.