Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu, lockdown je slovem roku

Kvůli vývoji epidemie koronaviru bude vláda muset sněmovnu opět požádat o prodloužení nouzového stavu, uvedl vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Už dříve naznačil, že nouzový stav může trvat až do Vánoc. Vydavatelé Collinsova slovníku mezitím vybrali "lockdown" jako slovo roku.

Novinářům Hamáček řekl, že požádal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby do připravované tabulky protiepidemických opatření doplnil, zda daná opatření nouzový stav vyžadují. Tabulku Blatný plánuje představit do konce týdne. Zatím nouzový stav platí do 20. listopadu.

Epidemická situace bude podle Hamáčka vyžadovat i po 20. listopadu platnost restrikcí vyhlášených na základě nouzového stavu, mezi které patří například uzavření části obchodů nebo omezení provozu škol. I premiér Andrej Babiš (ANO) po prvním prodloužení nouzového stavu řekl, že podle expertů nebude jeho trvání do 20. listopadu, tedy příštího pátku, stačit.

O prodloužení nouzového stavu žádá vláda Sněmovnu, opozice přitom kritizuje vládu za nepřipravenost jednotlivých opatření a jejich navázání na vývoj epidemie.

V pondělí v Česku přibylo 6048 případů koronaviru, zhruba o 3200 méně než před týdnem. Při srovnání přírůstků ve všedních dnech je to nejméně za čtyři týdny. Nakažených je aktuálně přes 155 000 lidí, zhruba 7800 z nich je v nemocnicích. Počet úmrtí s nemocí covid-19 překročil 5000.

Statistiky potvrzených případů nákazy podle ministra Blatného naznačují, že opatření proti koronaviru, která byla přijata před dvěma až třemi týdny, se projevují. Není důvod je tedy zpřísňovat, je nutné se spíš připravit na řízené rozvolňování, uvedl v pondělí ministr.

Slovem roku je podle Collinsova slovníku "lockdown"

Slovem roku se podle vydavatelů anglického výkladového Collinsova slovníku stal "lockdown", neboli uzávěra či plošná karanténa. Tu letos mnoho zemí zavedlo s cílem zastavit šíření koronavirové nákazy.

Podle autorů slovníku výraz lockdown odráží sdílenou zkušenost miliard lidí po celém světě. Lexikografové slovníku každoročně sledují korpus zahrnující 9,5 miliardy slov. Z nich vyberou deset nových a význačných termínů. Užití slova lockdown letos zdokumentovali kolem 250 000, loni jen 4000.

Mezi dalšími s pandemií spojenými slovy jsou v první desítce například výrazy nucená dovolená (furlough), klíčový pracovník (key worker), izolovat se (self-isolate), společenský odstup (social distancing) či koronavirus. Lockdown Collinsův výkladový slovník definuje jako "přísná omezení cestování, společenské interakce a přístupu na veřejná místa".

V první desítce jsou letos také slova, která nejsou spojená s koronavirem, ale odrážejí společenské a politické otřesy letošního roku. Užívání zkratky BLM (hnutí: Black Lives Matter - Na černošských životech záleží) podle lexikografů slovníku stouplo o 581 procent po květnové smrti neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání bělošským policistou v americkém Minneapolisu. Do výběru anglického slovníku se také dostal výraz "Megxit", který se podobá slovu brexit a označuje letošní oznámení britského prince Harryho a jeho manželky Meghan, že se zříkají svých oficiálních povinností v rámci britské královské rodiny i peněz z veřejných zdrojů.

Dalšími vybranými slovy jsou "TikToker", což je člověk, který sdílí obsah na sociální sítí TikTok, a "mukbang" - výraz pocházející z korejštiny, jenž označuje člověka, který zveřejňuje videa, na nichž konzumuje velké množství jídla.

"Jazyk je odrazem světa kolem nás a roku 2020 dominuje pandemie," uvedla odborná konzultantka Collinsova slovníku Helen Newsteadová. "Lockdown ovlivnil způsob, jakým pracujeme, studujeme, nakupujeme a stýkáme se," dodala.

Loni bylo slovem roku Collinsova slovníku slovní spojení "klimatická stávka", odrážející rok, kdy se 17letá aktivistka Greta Thunbergová stala tváří globálního hnutí za ochranu klimatu. Své slovo roku vybírají také vydavatelé oxfordských slovníků. Loni jím bylo slovní spojení "stav klimatické nouze".