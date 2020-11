V neděli nejméně nakažených za měsíc, platí nová pravidla

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Hygienici v Česku v neděli potvrdili nejméně nových případů koronaviru za čtyři týdny, v Praze dokonce nejméně za dva měsíce. Od pondělí začínají platit nová pravidla pro vstup do České republiky, která se týkají Čechů vracejících se ze zahraničí i cizinců přijíždějících do ČR.

V neděli přibylo v Česku 3608 nových případů koronaviru, téměř o 3000 méně než o týden dřív. Méně jich bylo naposledy v neděli 11. října, kdy jich laboratoře odhalily 3104. Nedělní čísla ale bývají tradičně nižší, protože o víkendu se méně testuje. Od březnového počátku šíření pandemie v Česku bylo zaznamenáno 414 828 případů nákazy; nyní je nakažených téměř 167 000, v nemocnicích je 7779 pacientů, počet úmrtí stoupl na 4858.

V Praze v neděli hygienici potvrdili 200 nových případů nákazy, což je nejméně od 7. září. Za uplynulých sedm dní připadá v Praze na 100 000 obyvatel 302 nakažených, což je nejméně v Česku. Nakažených je v Praze nyní 16 043, počet úmrtí se za poslední týden zvýšil o čtvrtinu na 529. Zbrzďování epidemie v ČR bude spíše pomalejší a potrvá nejméně ještě po zbytek listopadu, předpovídají modely Ústavu zdravotnických informací.

Začínají platit nová pravidla pro vstup do ČR pro Čechy i cizince

Od pondělí začínají platit nová pravidla pro vstup do České republiky. Týkají se Čechů vracejících se ze zahraničí domů i cizinců přijíždějících do ČR. Na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěný v rámci Evropské unie, bude většina evropských zemí červená. To znamená vysoké riziko nákazy koronavirem, a tudíž i povinnost nechat se testovat na covid.

Bez nutnosti absolvovat test po návratu z červeně označených zemí budou nadále možné cesty na maximálně 12 hodin, výjimka platí také pro přeshraniční pracovníky a studenty. Česká diplomacie chce také z povinnosti testování vyjmout delší návštěvy hranicemi rozdělených rodin.

U oranžových, tedy středně rizikových států budou muset podstoupit testy jen dlouhodobí zahraniční pracovníci, nikoli však pendleři. Od pondělí do této skupiny zemí patří Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Řecko a Kypr.

Zelené budou země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibude na 100 000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní budou méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to zatím týká jen Vatikánu. Z mimoevropských států se může do ČR bez testů nebo karantény cestovat ze Singapuru, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Thajska a Austrálie.

Cestující se ale budou muset dál řídit vnitrostátními koronavirovými opatřeními zemí, do nichž se chystají. Například Bavorsko ruší pro české občany výjimku pro cestování s negativním testem na koronavirus. Povinná bude desetidenní karanténa, po pěti dnech ji bude možné ukončit negativním testem na covid. Výjimka bude platit pro tranzit, mezinárodní dopravu, malý příhraniční styk, návštěvy nejbližší rodiny nebo střídavou péči o dítě. U pendlerů zůstávají stejné podmínky jako dosud, tedy pravidelné testování.

Aktualizaci cestovatelského semaforu by mělo ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat vždy v pátek, platit bude od pondělí. Ministerstvo zahraničí ovšem kvůli epidemii koronaviru důrazně doporučuje necestovat v této době za hranice, pokud to není nutné kvůli práci či rodině.

USA jako první překonaly hranici 10 milionů nakažených

Spojené státy v neděli jako první stát na světě překonaly hranici deseti milionů pozitivních testů na koronavirus od začátku pandemie. S odkazem na svoje statistiky o tom informovala agentura Reuters, podle níž se země nyní vypořádává již se třetí vlnou šíření nákazy. Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie rovněž monitoruje, uvádí zatím 9,96 milionu nálezů na SARS-CoV-2 v USA. Spojené státy překonaly desetimilionovou metu ve stejný den, kdy celkový počet pozitivních testů na koronavirus v celosvětovém měřítku převýšil 50 milionů.

USA nyní registrují nejvyšší průměrné denní přírůstky od letošního jara, kdy se objevil první výskyt nákazy ve státu Washington. Jen za posledních deset dní ohlásily asi milion případů, v sobotu jich přitom bylo podle údajů Reuters 131 420, což je nejvyšší jednodenní údaj, jaký kdy zaznamenala jakákoliv země na světě. Metu 100 000 potvrzených infekcí za den přesáhly za poslední týden čtyřikrát.

S covidem-19 zemřelo v USA již více než 237 000 lidí. Každý 11. člověk, který na světě v současné době zemře v důsledku nákazy koronavirem, pochází podle Reuters ze Spojených států. Denní počty úmrtí se v zemi drží již pět dní nad hranicí tisícovky, přičemž odborníci varují, že v příštích týdnech ještě porostou vzhledem k velkému množství nově odhalovaných nákaz.