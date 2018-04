Česku vládne politická deprese. Klesá důvěra v prezidenta i vládu

- Aktuality - 0

Nově nastupující vláda v Německu se bude snažit prosadit návaznost čerpání peněz z evropských fondů na dodržování principů právního státu. Informoval o tom německý týdeník Der Spiegel. V praxi by to znamenalo, že takové státy by ztratily na peníze z EU nárok už v následujícím rozpočtovém období pro roky 2021 až 2027. Přísná pravidla by mohla postihnout například Polsko, které je často obviňováno z nedodržování právních hodnot. více