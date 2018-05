Rusko je pro NATO výzva, jeho dezinformace mají dopad, míní generál Pavel

18:47

Dotace na sociální služby by se mohly v příštích letech proti letošku snížit, a to zhruba o pětinu. Místo nynějších asi 15 miliard korun by na ně kraje mohly od ministerstva práce každý rok dostat 12,1 miliardy. Počítá s tím rozpočtová strategie sektoru veřejných financí, kterou v pondělí schválil kabinet v demisi.