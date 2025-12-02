Versace: proč je známý jako gigant návrhářů 20. století
2. 12. 2025 – 6:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Gianni Versace byl návrhář, který dokázal spojit tradici s odvahou a proměnit módní přehlídky v kulturní události. Jeho příběh je cestou od malého krejčovského salonu v Kalábrii až k vybudování impéria, které i po jeho tragické smrti zůstává symbolem energie, krásy a nezaměnitelného stylu.
Je málo módních návrhářů, jejichž jméno dokáže i po desetiletích vyvolat tak silnou atmosféru doby, lesk reflektorů a vůni velkých přehlídkových síní. Gianni Versace patří mezi ně. Byl tvůrcem, který nejen navrhoval oblečení, ale formoval celou éru. V jeho práci se potkávala odvaha s tradicí, barvy s dramatem a osobní příběh s velkolepou vizí. A přestože jeho život skončil tragicky a příliš brzy, zanechal po sobě dílo, které dál rezonuje světem módy i kultury.
Gianni Versace, narozený 2. prosince 1946 v Reggio Calabria, patří k těm módním tvůrcům, jejichž aura přetrvává dlouho po jejich smrti. Vyrůstal v nevelkém salonu své matky, kde se pod rukama švadlen rodily šaty pro místní klientky. Právě tam poprvé pochopil, že oděv může být víc než jen praktická potřeba. Pozoroval, jak se ženy v nových šatech mění, jak se jim rozzáří oči, a toto kouzlo ho provázelo celý život. Po střední škole krátce pracoval v matčině butiku, ale brzy odešel do Milána, kde v roce 1972 začal spolupracovat s ateliéry Genny, Complice, Mario Valentino a Callaghan. Město ho okamžitě pohltilo svou energií a moderností, a Versace rychle dozrával v návrháře s vlastním názorem a vizí.
V roce 1978 si s podporou rodiny Girombelli splnil sen a založil značku Gianni Versace SpA. Už první přehlídka pod vlastním jménem vzbudila v módním světě zájem; bylo cítit, že vstoupil někdo, kdo se nebojí barvy, vzoru, dramatu. Na rozvoji firmy se podílela celá rodina: bratr Santo jako generální ředitel a sestra Donatella jako návrhářka a viceprezidentka. Rodinné zázemí vytvořilo Versacemu pevné kořeny, díky nimž se mohl plně věnovat tvorbě.
Vzestup módního impéria
V osmdesátých a devadesátých letech se Versace stal jednou z nejviditelnějších postav módního průmyslu. Jeho návrhy byly provokativní, smyslné a často odvážné až na hranici šoku. Proslul bondage prvky, baby doll šaty z PVC či kovovými tógy, ale zároveň dokázal vytvořit modely plné elegance a klasického řemesla. Někteří kritici je označovali za příliš okázalé, ale Versace se tím nenechal omezit. Móda pro něj nebyla tichým uměním — byla hudbou, světlem, jevištěm.
Jeho přehlídky v milánském sídle se staly událostmi, na které se sjížděli fanoušci i paparazzi. Bylo běžné vidět, jak do budovy vstupují Elton John, Madonna či další hvězdy, protože u Versaceho byli doma. Modelky, které nosily jeho tvorbu, se stávaly ikonami — Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell. Versace jim pomohl stát se supermodelkami, tvářemi nové éry módy, v níž se svět celebrit a designu stal nerozlučný.
Versace zároveň rozšiřoval své impérium. Zakládal butiky po USA, vydával reprezentativní knihy se svými skicami a fotografiemi Richarda Avedona a dalších mistrů. V roce 1989 vytvořil první kolekci haute couture a navrhl kostýmy pro San Francisco Opera. Opera a balet byly jeho celoživotní lásky: prostředí, kde se móda mohla stát čistým vizuálním příběhem. V roce 1993 čelil diagnóze vzácné rakoviny vnitřního ucha, léčbu však podstoupil odhodlaně a poté část povinností přenechal své rodině.
Smrt a posmrtný odkaz
Ráno 15. července 1997, po běžné procházce, byl Versace zastřelen na schodech svého domu v Miami Beach. Vedle jeho těla stál svět, který mu byl oddán, najednou bezradný. Pachatelem byl Andrew Cunanan, sériový vrah, jenž o osm dní později spáchal sebevraždu v hausbótu poblíž místa činu. Versace sdílel dům se svým dlouholetým partnerem Antoniem D’Amicem. Celý módní svět tehdy oněměl; ztráta byla náhlá, nepochopitelná a hluboká.
V době smrti mnozí cítili, že Versaceho tvorba právě dosahuje nové, vytříbenější úrovně. Stále miloval barvy a dramatičnost, ale jeho kolekce byly ucelenější, elegantnější, vyrovnané. Jeho firma vyráběla oděvy pro ženy, muže i děti, parfém, šperky, kabelky a domácí doplňky. Byl to svět plný energie, inspirace a radosti ze života.
Po jeho smrti převzala vedení návrhářské části značky jeho sestra Donatella, která dodnes udržuje tvůrčí kontinuitu rodiny. Newyorské Metropolitní muzeum uspořádalo v letech 1997–1998 velkou posmrtnou retrospektivu, která potvrdila, jak hluboký byl Versaceho vliv na módu i kulturu.
Gianni Versace zanechal stopu, která nezmizela. Jeho práce byla odvážná, emotivní, nezaměnitelná. Mnohé modely si lidé pamatují i po letech, i když je kdysi zahlédli jen na okamžik. Jeho tvorba byla totiž plná života – a právě proto žije dál.