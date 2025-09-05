Když legendy odchází: Slavný módní návrhář Giorgio Armani zemřel ve věku 91 let.
5. 9. 2025 – 10:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Giorgio Armani, legendární italský návrhář a zakladatel módního impéria, zemřel ve věku 91 let. Jeho jméno se stalo synonymem elegance, luxusu a nadčasového stylu, který ovlivnil nejen módu, ale i celý kulturní svět.
Italský módní návrhář Giorgio Armani, jeden z největších symbolů elegance 20. a 21. století, zemřel ve věku 91 let. Narodil se roku 1934 v Piacenze na severu Itálie. Nejprve studoval medicínu na Univerzitě v Miláně, ale studium nedokončil, protože nastoupil do armády. Po návratu hledal jiný směr – začínal jako aranžér výloh a prodavač v obchodním domě La Rinascente, později navrhoval pánskou módu pro značku Nino Cerruti. V roce 1975, ve svých 41 letech, založil vlastní značku Giorgio Armani, k čemuž jej přiměl jeho partner Sergio Galeotti. Ten spravoval finance, zatímco Armani se věnoval tvůrčí stránce. Po Galeottiho smrti v roce 1985 pokračoval Armani sám.
Průlom a nový přístup k módě
Jeho debutová přehlídka v roce 1975 změnila svět odívání – prosadil koncept tzv. soft power dressingu a vysloužil si přezdívku „král saka“. Dlouhá saka, volně plisované kalhoty a kabáty s páskem až k zemi znamenaly odklon od tradičních striktních střihů. Stejné principy uplatnil i v dámské módě, kde se postavil těsným siluetám jiných značek. Jeho tlumená paleta šedé a béžové se stala synonymem nenápadného bohatství dávno před tím, než se začalo mluvit o „tichém luxusu“.
K mezinárodnímu věhlasu značku vystřelil film Americký gigolo z roku 1980, v němž Richard Gere oblékal Armaniho modely. Armani také prolomil dosavadní způsob spolupráce s Hollywoodem: zatímco jiní návrháři oblékali jednu hvězdu, on si získal hned několik. Diane Keaton byla v roce 1978 první, kdo si vzal Armaniho na červený koberec Oscarů, Jodie Foster v jeho modelech chodí na ceremoniály od roku 1989 a Julia Roberts v roce 1990 oslnila na Zlatých glóbech ikonickým šedým oversized oblekem s bílou košilí a kravatou.
Impérium a odkaz
Armaniho jméno se postupně stalo značkou celého impéria. Kromě oděvních řad Giorgio Armani, Emporio Armani a haute couture značky Armani Privé se rozšířil do interiérů (Armani Casa), hotelů, restaurací, nočních klubů, kosmetiky, parfémů, čokolád i květinářství. V roce 2021 vynesly Armaniho produkty 3,5 miliardy liber.
Přestože mu velké módní konglomeráty nabízely převzetí, Armani vždy trval na nezávislosti – byl zakladatelem i jediným akcionářem své společnosti. Nezávislost nazýval „zásadní hodnotou“. I ve svých devadesáti letech pokračoval v práci a prezentoval nové kolekce na přehlídkách v Itálii i Francii. Jeho březnová přehlídka 2025 nesla politické poselství: „Chtěl jsem si představit novou harmonii, protože věřím, že to je to, co všichni potřebujeme.“
Byl také průkopníkem etických změn: jako první zakázal na mole příliš hubené modelky, po smrti Any Caroliny Reston v roce 2006.
Reakce světa
Na jeho smrt reagovaly osobnosti z celého světa. Donatella Versace napsala: „Svět dnes ztratil obra. Zapsal se do historie a bude navždy vzpomínán.“ Julia Roberts zveřejnila fotografii s Armanim a slova „Skutečný přítel. Legenda“. Russell Crowe zavzpomínal na okamžiky, kdy ho Armani provázel na červeném koberci i v soukromí: „Zbožňoval jsem ho. Byl tak laskavý. Tolik významných momentů mého života bylo spojeno s Armanim.“
Herečka Diane Kruger jej popsala jako jednoho z nejmilejších lidí, které poznala, Edward Enninful vyzdvihl jeho podnikatelského ducha a podporu mladým talentům. Charles Leclerc, jezdec Ferrari a tvář Armaniho kampaně, napsal: „Velká čest mít příležitost setkat se a pracovat s tak úžasným člověkem.“ Premiérka Giorgia Meloni ocenila, že Armani dodal italské módě lesk a stal se symbolem toho nejlepšího z Itálie. Za svou práci obdržel Armani řadu ocenění, včetně francouzské Legie cti a italského Řádu zásluh o práci. V rozhovoru z roku 2022, na otázku, jak by chtěl být vzpomínán, odpověděl: „Jako upřímný člověk. Říkám to, co si myslím.“
Giorgio Armani zůstává legendou, jehož odkaz bude utvářet svět módy i pro další generace.