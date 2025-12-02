Konečně láska! Slavná herečka je čerstvě zamilovaná: "Je to ještě takové křehké"
2. 12. 2025 – 6:36 | Magazín | Jana Strážníková
Už bylo pomalu načase, aby se na ní také usmálo štěstí. Zatím ale nechce nic zakřiknout.
Oblíbená herečka Jana Bernášková má za sebou nepříliš snadné období: Koncem loňského roku se rozešla s režisérem Rudolfem Merknerem, letos se i rozvedli.
Všechno alespoň proběhlo bez hašteření, obviňování, hádek a veřejného očerňování, což by řada jiných párů mohla závidět. I tak ale konec vztahu po 15 letech zkrátka zanechá jizvy, ať už chcete, nebo ne.
„Náš vztah se naplnil až po okraj. Oba jsme se obohatili jeden druhým, oba jsme se milovali a smáli. Ale přišel čas, kdy se naše romantická láska přetvořila do hlubokého přátelství, a tím vždycky zůstane,“ uvedli svého času rozvádějící se manželé.
Herečka ale v rozhovoru pro magazín Super u příležitosti účasti v porotě Roztančeného divadla překvapila přiznáním, že už není sama.
Sama prý tanec nezvládá: Když začnu tancovat, Justýna se jenom směje. Když začnu tančit, je to komické. Snažím se být i sexy, ale je to spíš směšné. Zkoušela jsem i to, když máte přítele a chcete být taková hezká a sexy, ale vždycky jsem ty kluky rozesmála. Musím to utáhnout na něco jiného,“ smála se.
Jana se nicméně samozřejmě nemusí nijak zvlášť snažit, aby byla "hezká a sexy", je to její standardní stav.
S čímž dozajista souhlasí i její nový partner, jehož existenci Jana nepopřela: „Randím. Teď někoho mám, ale ještě si to necháváme pro sebe. Je to ještě takové křehké,“ překvapila.
Domácí vánoční chaos, při němž by se potkal nový partner s dvěma otci Janiných dětí, neplánuje: „Ne, o Vánocích u nás nebude. Bude tam tatínek Justýnky, tatínek Theodora, moji rodiče a já. Máme to vždycky v takové širší rodině,“ popsala.
„Všechno je tak, jak má být. Krok po kroku. Já nikam nespěchám,“ dodala spokojeně.
Tak ať to vydrží.