Kreml: Šéf ruské armády informoval Putina o dobytí ukrajinského Pokrovsku
2. 12. 2025 – 7:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin v neděli navštívil vojenské velitelství, kde jej nejvyšší představitelé armády informovali o dobytí ukrajinských měst Pokrovsk a Vovčansk.
Podle ruských tiskových agentur to dnes oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Putin podle agentury Reuters prohlásil, že ovládnutí Pokrovsku umožní ruské armádě pokračovat v plnění úkolů speciální vojenské operace, jak Rusko invazi na Ukrajinu označuje. Moskva v posledních dnech opakovaně hlásí postup svých sil ve strategicky významném Pokrovsku, zatímco ukrajinská strana tvrdí, že obrana města stále drží. Kyjev se k dnešnímu prohlášení Kremlu zatím nevyjádřil.
Peskov dnes podle ruské státní agentury TASS uvedl, že náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov informoval Putina o "osvobození měst Krasnoarmějsk v Doněcké oblasti a Vovčansk v Charkovské oblasti, jakož i o výsledcích dalších ofenzivních operací vojsk v dalších sektorech". Ruským názvem Krasnoarmějsk označují prokremelská média ukrajinský Pokrovsk, osvobozováním pak vojenské obsazování území sousedního státu.
"Toto je důležitý směr. Všichni chápeme, jak je důležitý. Umožní to pokračovat v řešení úkolů, které jsme si stanovili na počátku speciální vojenské operace," řekl Putin. Poznamenal, že ruská armáda sebevědomě drží iniciativu a pokračuje v plnění úkolů. "Ruské síly postupují prakticky ve všech směrech," uvedl. Putin podle Reuters hovořil i o vysokých ztrátách ukrajinských sil, což označil za tragédii ukrajinského lidu.
Kyjev v posledních týdnech připouští, že situace u Pokrovsku je kritická, odmítá však, že by město zcela padlo do ruských rukou. Ukrajinská strana nepotvrdila ani ztrátu Vovčansku, který leží severovýchodně od Charkova asi pět kilometrů od hranic s Ruskem.
Strategicky důležitý Pokrovsk se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Město bylo dříve důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.
Ukrajina se brání ruské invazi už čtvrtým rokem, přičemž Moskva okupuje necelou pětinu jejího území, včetně Krymu anektovaného už v roce 2014. Ukrajinci v prvním roce války nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Invazní jednotky ovšem v poslední době postupují na několika místech frontové linie, zejména v Doněcké, Dněpropetrovské a Záporožské oblasti.
Minulý měsíc Rusové zaznamenali na Ukrajině největší vojenský postup za uplynulý rok, když dobyli 701 kilometrů čtverečních území, napsala dnes agentura AFP s odvoláním na analýzu údajů amerického Institutu pro studium války (ISW). Po loňském listopadu jde o druhý nejvýraznější postup ruské armády od prvních měsíců války na jaře 2022.