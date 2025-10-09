Veronika Arichteva přišla v pokročilém těhotenství o miminko: Sdílela bolest, která bere dech
9. 10. 2025 – 11:28 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Tohle je opravdu smutná zpráva, nad kterou snad nikdo nezůstane bez emocí. Je to velká ztráta, která zasáhla nejen samotnou Veroniku Arichtevu, ale i všechny, kdo ji sledují a mají ji rádi pro její lidskost, otevřenost a sympatický humor. Herečka, která se netajila radostí z druhého těhotenství, nyní prožívá jedno z nejtěžších období svého života.
Kdo by neznal tuhle sympatickou, otevřenou tvář, která spolu s Nikol Štíbrovou (Leitgeb) a Martinou Pártlovou stála za fenoménem 3v1? Show, v níž si tři kamarádky nebraly servítky a bavily miliony lidí, už sice skončila, ale pro Veroniku Arichtevu zůstává významným symbolem období, kdy se skrze humor, upřímnost a přirozenost zapsala do srdcí fanoušků.
Veronika Arichteva a její manžel prožívají jedno z nejtěžších životních období
S manželem, s nímž v současné chvíli sdílí bolestnou cestu života, je jejím životním partnerem Biser Atanasov Arichtev – známý režisér, s nímž je Veronika v manželství od roku 2013. Biser je podepsán pod úspěšnými televizními seriály jako Vyprávěj či První republika.
I před svým vztahem s Veronikou měl Biser herecký či režisérský život, například má z předchozího vztahu dítě Tea. Jeho bulharské kořeny, multikulturní zázemí a precizní řemeslný přístup mu přinesly respekt v oboru.
Společně Veronika a Biser mají syna Luku, kterému je nyní pět let. V rozhovorech oba přiznávají, že jejich vztah není jen partnerství, ale i tvůrčí spolupráce, často se navzájem podporují při projektech, bydlení, výchově.
Když Veronika v červenci veřejně oznámila, že čekají syna („budeme mít chlapečka“), svět kolem nich ztichl radostí. A právě teď, když přišli o miminko v pokročilém těhotenství, bolest zasáhla nejen je dva, ale i množství lidí, kteří je vnímali jako inspirativní pár.
Na očekávaného syna se těšili úplně všichni
Když Veronika Arichteva a její manžel, režisér Biser Arichtev, sdíleli své soukromí s veřejností, nikdy to nebylo z potřeby upoutat pozornost. Byli opravdoví. V době, kdy se kolem nás často objevují jen pečlivě upravené momentky dokonalého života, působili oni dva jako ztělesnění klidu, humoru a obyčejné radosti z každodennosti. Jejich syn Luka se stal středobodem jejich světa a Veronika o mateřství často mluvila s nadhledem i upřímností, která dokázala rozesmát i dojmout zároveň.
Když letos v červenci oznámila, že je znovu těhotná, přiznala, že dlouho váhali, ale nakonec jim to „osud nadělil“. Sdílela tehdy fotografii s rostoucím bříškem a popiskem: „Podzimní přírůstek bude kluk.“ Fanoušci se radovali s ní – a jak to má ve zvyku, Veronika i z očekávání dokázala udělat milou, odlehčenou chvíli. „Konečně nemusím na pláži zatahovat břicho,“ napsala s úsměvem, který tehdy symbolizoval čistou radost.
O to větší šok a bolest vyvolala zpráva, kterou herečka zveřejnila o několik měsíců později: „Přišli jsme o naše vytoužené miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým.“ Slova, která nepotřebují žádný komentář. Působí s takovou silou, že zastaví čas.
Pod příspěvkem se okamžitě objevily stovky komentářů s podporou a soucitem. Psali fanoušci, kolegové i známé osobnosti – mezi nimi například Nikol Leitgeb, Tereza Ramba či Martina Pártlová, které Veroniku znají roky a sdílely s ní mnoho pracovních i osobních etap.
Pro herečku je to už druhá rána v tomto roce
Pro Veroniku je to letos už druhá velká ztráta. Hned na začátku roku přišla o svého milovaného tatínka Pavla Nového († 71), uznávaného producenta a vedoucího produkce mnoha filmových i televizních projektů. „Náš rodinnej strom přišel o jednu silnou větev. My s Katkou jsme přišly o tátu,“ napsala tehdy na Instagram. Její slova plná smutku a vděčnosti dojala stovky lidí.
„Měly jsme toho nejlepšího tátu na světě. A to není jenom fráze. On jím opravdu byl. Byl to skvělej člověk. A odešel dřív, než měl.“
Pavel Nový byl nejen milovaným otcem, ale i respektovaným profesionálem, který s Veroničiným manželem Biserem často spolupracoval. O to bolestnější byla jeho ztráta a nyní, po několika měsících, přišla další rána, která opět zasáhla celou rodinu.