Neuvěřitelných 50 let spolu! Oblíbená herečka odhaluje tajemství pevného manželství
28. 9. 2025 – 10:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Padesát společných let je v dnešní době téměř zázrak. Jana Paulová se svým manželem ho ale prožívá s lehkostí a úsměvem. Co stojí za jejich neochvějným svazkem, který odolal všem zkouškám času? Oblíbená herečka prozradila, jaké jednoduché, ale silné zásady drží jejich manželství pevné už půl století.
Jana Paulová a Milan Svoboda se poznali už jako mladí – když bylo Janě 19 let. Jejich vztah se zpočátku moc nelíbil hereččině rodině. Jana vzpomíná, že její maminka nebyla nadšená z volby tanečníka s dlouhými vlasy, jazzmana, který nekonvenoval představám o “panu doktorovi“. Ale láska byla silnější než předsudky.
Nakonec se v roce 1977 vzali a mají spolu krásné a zdravé dcery – Anežku a Adélu. V těchto dnech slaví neuvěřitelných padesát let od začátku svého vztahu, z nichž osmačtyřicet let jsou oficiálně manželé. Jejich svazek je proto v médiích často uváděn jako jeden z nejstabilnějších v českém showbyznysu.
Jak přežili společné roky bok po boku? – recept v malých krocích
Když tato herečka přemýšlí nad tím, co jejich vztah drží pohromadě, říká, že klíčem je především upřímnost. I ty nejbolestivější věci říkat bez obalu, ale s láskou. Umět si vážit toho druhého, naslouchat, nechat prostor být sám sebou – to jsou hodnoty, které mezi nimi nebyly jen na papíře, ale den po dni se budovaly.
Dalším faktorem je, že každý s věkem dozrává po svém a je důležité tyto změny v čase přijmout. Jana Paulová je herečka a má své projekty, Milan je zase hudebník, skladatel a dirigent. Udržet si vlastní cesty, a přitom mít společné cíle, vášeň a zájem o svět kolem sebe – to je další dílek skládačky jejich štěstí.
Jana Paulová také přiznává, že dnes už nerozdává univerzální rady na vztahy – každý pár je jiný a to, co funguje pro ně, nemusí fungovat pro jiného.
Výzvy, které prověřily jejich lásku
Žádné manželství se neobejde bez mráčků a životních zkoušek. Jana a Milan se museli vyrovnat s nesouhlasem rodičů, zásadními změnami v kariéře i tlakem okolí. Podle dostupných zdrojů se však nebránili přirozeným změnám, a místo boje volili kompromisy a otevřené rozhovory.
Když herečka slavila výročí jejich vztahu na sociálních sítích, zveřejnila dojemný snímek s manželem a vzkaz: „Dnes je to padesát let, co jsme si spolu začali, a od té doby jsme spolu.“
To, že i po letech jsou stále spolu a s velkou vděčností nadšeni, ukazuje, že jejich manželství není jen rutina. V rozhovorech Jana Paulová zmiňuje, že si oba uvědomují, že jejich vztah je pokladem, a že ze všeho nejvíc jim pomáhá, že si toho navzájem váží.
Čím inspirovali a inspirují ostatní?
Když lidé vidí, že láska může vydržet desetiletí, hledají v takovém vztahu inspiraci. Tento neobyčejný pár k těmto vzorům právem patří a nijak to neskrývají. Jejich příběh ukazuje, že manželství není jen romantika z mládí, ale především každodenní práce, péče, otevřená komunikace a schopnost smířit se s mnohým.
Tato usměvavá žena během let zvládla víc profesí než jen herectví – věnovala se psaní, režii i duševní práci – a vše dokázala skloubit s rolí manželky a matky. Společný život tohoto páru je nejen motivací, ale i inspirací, že vztah nemusí být překážkou v seberealizaci, naopak může být pevným zázemím, z něhož člověk čerpá sílu i inspiraci.
Proč tenhle pár povzbuzuje naději
Existuje mnoho manželství, ale jen málo, která přežijí padesát let. Jana a Milan dokázali, že láska váží víc než kompromisy, že respekt dává křídla, a že ochota bojovat za vztah v těžkých chvílích dělá z lásky úspěch.
Možná to není recept, který stačí opsat. Ale jejich životní cesta ukazuje: pokud se držíte ruku v ruce s partnerem, i když přijde bouře, přežijete a možná ještě více zesílíte.