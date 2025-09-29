Dnes je pondělí 29. září 2025., Svátek má Michal
Počasí dnes 5°C Polojasno

Jedna Sandra, mnoho podob: Herečka, co miluje svou práci, i když čelí kritice

29. 9. 2025 – 20:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jedna Sandra, mnoho podob: Herečka, co miluje svou práci, i když čelí kritice
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Převzít roli v dlouho zaběhnutém seriálu nikdy není jednoduché. Své o tom teď ví herečka Sandra Nováková, která v Ulici nahradila Šárku Krausovou v roli Adriany Peškové. Na novou představitelku se okamžitě snesla vlna komentářů – od nadšených po kritické. Sandra ale zůstává nad věcí, hraje naplno a dává jasně najevo, že svou práci miluje, ať se děje cokoliv

profimedia-1034375180 Dvě herečky, které ztvárnily roli Adriany Peškové v seriálu Ulicezdroj: Profimedia

Když Sandra Nováková letos v létě převzala v Ulici roli Adriany Peškové, rozvířilo to mezi fanoušky pořádnou debatu. Část publika se s výměnou rychle smířila, jiní si stěžují, že „už to nebude ono“. Sociální sítě zaplavily nejrůznější reakce, od vřelých přání až po ostrou kritiku. Sama Sandra bere lavinu komentářů s nadhledem. „Polovina lidí už neřeší výměnu herečky, ale mluví o mně jako o Adrianě,“ prozradila v rozhovoru.

Sandra Nováková - Banáni Sandra Nováková ve seriálu Banáni ztvárnila Šárku, vedoucí skladu.zdroj: Profimedia

Důkaz talentu: Banáni a další seriály

Že má Sandra Nováková herecký talent na rozdávání, ukazuje už řadu let  a to napříč žánry. Nedávno na sebe strhla pozornost v krimi-komediálním seriálu Banáni, který staví na originálním námětu: v zásilce banánů je nalezen kokain. Sandra tu rozehrála postavu, která je stejně šťavnatá jako zápletka samotná – s lehkostí střídá humor a napětí a potvrzuje, že dokáže diváka bavit i udržet v napětí.

Laďka Něrgešová
Magazín
Odvážně předstoupila před diváky v přímém přenosu a odhalila následky své nemoci

Ale to zdaleka není všechno. Mnozí si ji dodnes pamatují jako oblíbenou sestru Gábinu Šímovou z legendární Ordinace v růžové zahradě, kde se z nenápadné posily nemocničního týmu stala klíčovou postavou plnou lidskosti a empatie. Stejně přesvědčivá byla i v lékařském dramatu Modrý kód, kde coby MUDr. Alexandra „Saša“ Růžičková bravurně zvládla roli odvážné doktorky, která se nebojí riskovat a zároveň ukázat svou křehkost.

Sama Sandra k této šíři rolí přidala osobní komentář na svých sociálních sítích, když napsala:

Jedna Sandra, ale mnoho podob ?❤️ Miluju tuhle práci!“

Sandra Nováková a Vojtěch Moravec Sandra Nováková a Vojtěch Moraveczdroj: Profimedia
Sandra Nováková, Vojtěch Moravec a syn Mikoláš Sandra Nováková, Vojtěch Moravec a syn Mikoláš jsou krásná rodinazdroj: Profimedia

Role mámy i autorky

Mimo kamery je Sandra především mámou syna Mikuláše a partnerkou režiséra Vojtěcha Moravce. Právě s ním napsala scénář k úspěšnému filmu Matky a podílela se i na scénáři k dramatu Hádkovi. Herectví proto vnímá komplexně – nejen jako výkon před kamerou, ale i jako možnost příběhy tvořit.

Barování: vlastní tvůrčí projekt

Vedle herectví si Sandra Nováková buduje i výraznou autorskou stopu. Společně s hudebníkem Filipem Rajmontem a herečkou Eliškou Kaplicky stála u zrodu originálního formátu Barování – hudebně-divadelního večera, který se odehrává v komorní atmosféře pražské Malostranské besedy. Projekt funguje už řadu let a dává prostor setkání hudebníků, herců a diváků v uvolněném, přesto špičkovém prostředí.

Barování není jen koncert, ale improvizovaná show plná humoru, překvapení a nevšedních spojení. Na jevišti se střídají známé osobnosti s čerstvými talenty, kteří díky Sandře a jejím kolegům dostávají šanci ukázat se publiku, jež by je jinak možná ještě dlouho neobjevilo. Diváci tak mohou během jednoho večera slyšet šanson, jazz, pop i akustické experimenty, často v netušených duetech.

ondřej a Daniela - úvodka
Magazín
Věrná Daniela bojuje o statisíce a Ondra zase o čest!

Kdo tam nebyl, o hodně přišel,“ shodují se pravidelní návštěvníci. Každé Barování je jedinečné – co se odehraje, už se nikdy přesně nezopakuje. Sandra zde ukazuje svou kurátorskou a producentskou zdatnost: s citem propojuje žánry, dává prostor mladým interpretům a zároveň udržuje profesionální úroveň, která z Barování dělá jednu z nejpestřejších scénických událostí v Praze.

Přestože start v Ulici provázely ostré komentáře, Sandra zůstává věrná své profesi. S každým dalším dílem potvrzuje, že role Adriany je v dobrých rukou. Pro ni je herectví nejen prací, ale skutečným posláním a právě proto dokáže i bouřlivou kritiku proměnit v motivaci.

Tagy:
herectví osobnosti ceska celebrita herečka máma
Zdroje:
Extra.cz, Idnes, vlasta.cz, primaženy
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Ostrava bude hostit japonskou svatbu, buddhističtí mniši oddají smíšený pár

Nejnovější články