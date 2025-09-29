Jedna Sandra, mnoho podob: Herečka, co miluje svou práci, i když čelí kritice
29. 9. 2025 – 20:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Převzít roli v dlouho zaběhnutém seriálu nikdy není jednoduché. Své o tom teď ví herečka Sandra Nováková, která v Ulici nahradila Šárku Krausovou v roli Adriany Peškové. Na novou představitelku se okamžitě snesla vlna komentářů – od nadšených po kritické. Sandra ale zůstává nad věcí, hraje naplno a dává jasně najevo, že svou práci miluje, ať se děje cokoliv
Když Sandra Nováková letos v létě převzala v Ulici roli Adriany Peškové, rozvířilo to mezi fanoušky pořádnou debatu. Část publika se s výměnou rychle smířila, jiní si stěžují, že „už to nebude ono“. Sociální sítě zaplavily nejrůznější reakce, od vřelých přání až po ostrou kritiku. Sama Sandra bere lavinu komentářů s nadhledem. „Polovina lidí už neřeší výměnu herečky, ale mluví o mně jako o Adrianě,“ prozradila v rozhovoru.
Důkaz talentu: Banáni a další seriály
Že má Sandra Nováková herecký talent na rozdávání, ukazuje už řadu let a to napříč žánry. Nedávno na sebe strhla pozornost v krimi-komediálním seriálu Banáni, který staví na originálním námětu: v zásilce banánů je nalezen kokain. Sandra tu rozehrála postavu, která je stejně šťavnatá jako zápletka samotná – s lehkostí střídá humor a napětí a potvrzuje, že dokáže diváka bavit i udržet v napětí.
Ale to zdaleka není všechno. Mnozí si ji dodnes pamatují jako oblíbenou sestru Gábinu Šímovou z legendární Ordinace v růžové zahradě, kde se z nenápadné posily nemocničního týmu stala klíčovou postavou plnou lidskosti a empatie. Stejně přesvědčivá byla i v lékařském dramatu Modrý kód, kde coby MUDr. Alexandra „Saša“ Růžičková bravurně zvládla roli odvážné doktorky, která se nebojí riskovat a zároveň ukázat svou křehkost.
Sama Sandra k této šíři rolí přidala osobní komentář na svých sociálních sítích, když napsala:
„Jedna Sandra, ale mnoho podob ?❤️ Miluju tuhle práci!“
Role mámy i autorky
Mimo kamery je Sandra především mámou syna Mikuláše a partnerkou režiséra Vojtěcha Moravce. Právě s ním napsala scénář k úspěšnému filmu Matky a podílela se i na scénáři k dramatu Hádkovi. Herectví proto vnímá komplexně – nejen jako výkon před kamerou, ale i jako možnost příběhy tvořit.
Barování: vlastní tvůrčí projekt
Vedle herectví si Sandra Nováková buduje i výraznou autorskou stopu. Společně s hudebníkem Filipem Rajmontem a herečkou Eliškou Kaplicky stála u zrodu originálního formátu Barování – hudebně-divadelního večera, který se odehrává v komorní atmosféře pražské Malostranské besedy. Projekt funguje už řadu let a dává prostor setkání hudebníků, herců a diváků v uvolněném, přesto špičkovém prostředí.
Barování není jen koncert, ale improvizovaná show plná humoru, překvapení a nevšedních spojení. Na jevišti se střídají známé osobnosti s čerstvými talenty, kteří díky Sandře a jejím kolegům dostávají šanci ukázat se publiku, jež by je jinak možná ještě dlouho neobjevilo. Diváci tak mohou během jednoho večera slyšet šanson, jazz, pop i akustické experimenty, často v netušených duetech.
„Kdo tam nebyl, o hodně přišel,“ shodují se pravidelní návštěvníci. Každé Barování je jedinečné – co se odehraje, už se nikdy přesně nezopakuje. Sandra zde ukazuje svou kurátorskou a producentskou zdatnost: s citem propojuje žánry, dává prostor mladým interpretům a zároveň udržuje profesionální úroveň, která z Barování dělá jednu z nejpestřejších scénických událostí v Praze.
Přestože start v Ulici provázely ostré komentáře, Sandra zůstává věrná své profesi. S každým dalším dílem potvrzuje, že role Adriany je v dobrých rukou. Pro ni je herectví nejen prací, ale skutečným posláním a právě proto dokáže i bouřlivou kritiku proměnit v motivaci.