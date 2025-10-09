Na dálnice a koleje chybí miliardy! Řešení problému je šalamounské a nepotěší vládu...
9. 10. 2025 – 11:22 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Po volební porážce Fialovy vlády zůstala ve vzduchu obrovská finanční díra v dopravě. Ministr dopravy Martin Kupka potvrdil, že v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) chybí skoro 38 miliard korun. Kabinet ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN už situaci řešit nebude – problém prý zdědí nová vláda ANO, SPD a Motoristů.
Rozpočet za 187 miliard? Zatím jen na papíře
Rozpočet fondu dopravní infrastruktury pro příští rok měl podle původního návrhu dosáhnout výdajů ve výši 187 miliard korun. Jenže jak oznámil ministr dopravy Martin Kupka, „vláda projednávání přerušila“. Dodal, že už se k němu hlásí vyjednavači nové vládní koalice. „Zaznamenali jsme, že se tím začali zabývat zástupci nově vznikající vládní koalice,“ uvedl Kupka a připustil, že celý dokument nakonec zřejmě přetvoří nová vláda podle svých priorit.
Kupka také potvrdil, že fondu aktuálně chybí 37,5 miliardy korun. „Žádné běžící dopravní stavby se nezastavují. Z vyjádření Andreje Babiše to tak může vypadat, ale to je zjevná nepravda,“ zdůraznil ministr. Podle něj se problém týká především budoucích závazků, nikoli projektů, které už jsou rozjeté.
Dálnice D11 i trať do Kladna visí ve vzduchu
Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla zatím nejsou peníze na nové projekty, i když přípravy běží. „Aktuálně předložený rozpočet fondu na rok 2026 není dostačující pro finanční pokrytí nových zásadních závazků, proto zatím nemůžeme podepisovat mimo jiné smlouvy s dopadem do roku 2026,“ uvedl Mátl.
Dodal ale, že doufá v posílení rozpočtu, aby bylo možné zahájit klíčové stavby, například úsek dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem. Ten by se podle něj mohl začít stavět už na konci letošního roku.
Rozpočet SFDI zatím počítá s příjmy ve výši 144,6 miliardy korun, z toho 33,9 miliardy má přijít z evropských fondů. Jenže bez navýšení se budou muset některé projekty pozdržet – a mezi ohroženými je i modernizace železnice z Prahy do Kladna, která stále čeká na stavební povolení.
ANO chce „překopat“ celý rozpočet
Hnutí ANO, které chystá převzetí vlády, už avizovalo zásadní změny. „Zůstaly tam nášlapné miny. První je ta, že se musí okamžitě začít řešit doprava. Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic nemohou podepisovat smlouvy, takže musíme sehnat pro dopravu 30 až 40 miliard korun,“ řekl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Podle dosluhujícího ministra zemědělství Marka Výborného však nejde jen o peníze, ale i o připravenost projektů. „Otázka je, co bude reálně zahájeno, když na některé projekty ještě není vydané ani pravomocné stavební povolení,“ upozornil.
Kabinet Petra Fialy, který ve volbách ztratil většinu, tak po sobě nechává nejen politický, ale i finanční zmatek. Zatímco na dálnice a koleje chybí miliardy, nová vláda bude muset jednat rychle – jinak hrozí, že se rozestavěná dopravní mapa Česka na čas úplně zastaví.