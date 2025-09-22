Věrná Daniela bojuje o statisíce a Ondra zase o čest!
22. 9. 2025 – 13:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Láska, peníze a čest – tři klíčová slova, která právě píšou příběh manželů Daniely Písařicové a Ondřeje Brzobohatého. Moderátorka vstoupila do napínavé show Zrádci, kde se představuje jako neochvějně věrná soutěžící, zatímco hudebník Ondřej svádí dlouhý soudní boj, aby očistil své jméno po bouřlivém rozvodu s Taťánou Kuchařovou. Společně dokazují, že svět showbyznysu není jen o slávě a lesku, ale i o odvaze bránit hodnoty, na nichž jim skutečně záleží.
Poznali se už v roce 2013 na tiskové konferenci k televizní soutěži StarDance, kde Ondřej Brzobohatý vystupoval. Tehdy ale mezi nimi ještě nepřeskočila jiskra – jejich vztah se zrodil až o mnoho let později. Začátky nebyly jednoduché. Kvůli bouřlivému rozchodu Ondřeje s bývalou Miss World 2006 Taťánou Kuchařovou se Daniela ocitla v nepříjemné pozici a byla některými hlasy označována za „rozvracečku“ manželství. Sama se k celé kauze nevyjadřovala, a zpětně se ukazuje, že právě tato zdrženlivost byla správnou volbou – nejen proto, že za rozpad tehdejšího manželství nenesla žádnou vinu.
Daniela a Ondřej si řekli své ANO u jezera Lago di Garda
I přes veškeré problémy na začátku si řekli své ANO v září 2023 u romantického italského jezera Lago di Garda. Daniela Písařicová a Ondřej Brzobohatý zvolili intimní svatbu v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel, daleko od mediálního shonu. Daniela zazářila v elegantním a nadčasovém svatebním modelu, zatímco Ondřej si oblékl dokonale střižený oblek s jemnými doplňky. Okolní vinice a olivovníky dodaly celé slavnosti středomořský nádech a klidnou atmosféru, která dokonale vystihla jejich touhu po soukromí a novém začátku. Svatbou tak symbolicky završili cestu, na níž se z pracovního setkání zrodila životní láska.
Hraje na jistotu: Daniela Brzobohatá sází v Zrádcích na loajalitu a klidnou strategii
V současné době soutěží Daniela Brzobohatá v druhé řadě reality show Zrádci, kde je od začátku vnímána jako hráčka s jasnou taktikou – zůstat loajální a nenechat se zlákat ke zradě. Podle médií spoléhá na strategii, která kombinuje klid, důvěryhodné vystupování a pečlivou práci s informacemi.
Uzavřený režim soutěže, připomínající „pobyt ve vězení“ – bez mobilů, kontaktu s okolím a s minimem spánku – vyžaduje psychickou odolnost, ale také schopnost včas rozpoznat, kdy se zapojit do debat a kdy zůstat stranou. Daniela sází na to, že si získá spojence trpělivostí a férovým přístupem, čímž může přežít i náhlé zvraty ve hře. Mediální komentáře ji popisují jako soutěžící, která dokáže v napjatých chvílích udržet emoce pod kontrolou a zároveň budit dojem, že s ní ostatní mohou bezpečně spolupracovat, což je v pořadu, kde se počítá každá loajalita, klíčová výhoda.
Soudní maraton se blíží k cíli: Ondřej Brzobohatý cítí šanci na očištění jména
Zatímco Daniela Brzobohatá v televizní hře Zrádci sází na loajalitu, její manžel Ondřej opět stanul před soudem – tentokrát však podle dostupných informací s vidinou příznivého konce. Už více než dva roky se vleče jeho spor s bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou, který se týká údajných pomluv a úniku citlivých informací. Soudce při posledním jednání naznačil předběžný právní závěr, že Ondřej má právo na odškodnění, což dává naději na brzký verdikt v jeho prospěch.
Výpovědi klíčových svědků, včetně novináře Luboše Procházky, podle médií podpořily Ondřejovu verzi a oslabily argumenty protistrany. Přestože proces provázejí odročená líčení a častá absence Taťány, která se nechává zastupovat advokáty, Ondřej věří, že se blíží okamžik, kdy se mu podaří očistit jméno a uzavřít vleklou kapitolu svého osobního života.
I přes pracovní maraton pečují o společný čas a klid
Daniela a Ondřej žijí své manželství naplno a čelí výzvám společně. Daniela nedávno vstoupila do napínavé detektivní reality show Zrádci, kde jí manžel hrál důležitou roli při rozhodování, zda nabídku přijmout – byl to právě Ondřej, kdo jí dodal odvahu. Přiznal také, že po návratu ze soutěže byla Daniela „konsternovaná ze sociální izolace“, kterou účastníci show prožívají.
Po skončení natáčení si spolu dopřáli odpočinek a dovolenou, která podle Ondřeje byla „krásná, moc fajn“. Daniela sama otevřeně přiznává, že dlouho dávala práci přednost před soukromím, ale dnes už chce více vzpomínat na prožité chvíle a méně se točit jen kolem pracovních projektů. Jejich vztah vykazuje i běžné partnerské kompromisy – ať už jde o to, jak a kdy trávit svátky, nebo jak zvládat veřejný tlak a náročnost show.