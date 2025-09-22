Průlom ve vědě: Zázračný krém léčí jizvy zevnitř
22. 9. 2025 – 12:13 | Zpravodajství | Alex Vávra
Australští vědci představili experimentální krém, který dokáže přestavovat jizvy zevnitř. První klinické testy ukazují, že by mohl nahradit bolestivé zákroky a přinést lidem jednodušší cestu k hladší a zdravější kůži.
Jizvy jsou němými svědky našeho života. Nehody, popáleniny, operace či jiné zákroky – všechny zanechávají na těle stopy, které se někdy stanou součástí identity, jindy trnem v oku. Mnozí lidé investují tisíce do zakrývání či odstraňování jizev, ať už pomocí těžkého make-upu, laserových zákroků nebo chirurgických metod. Volně prodejné krémy přitom obvykle nepřinášejí víc než plané naděje. A právě proto zní nejnovější objev australských vědců jako malý zázrak.
Kůže je sama o sobě fascinující orgán – obsahuje kolem pěti milionů vlasových folikulů, tři miliony potních žláz a její vnější vrstva, epidermis, se obnovuje přibližně jednou za měsíc. Funguje jako neprostupná bariéra proti infekcím a fyzickému poškození. Ale pokud je zranění příliš hluboké, tělo sáhne k „nouzovému“ řešení. Kolagen, který má kůži držet pohromadě, se začne hromadit v neuspořádaných shlucích a vznikne jizevnatá tkáň – tvrdší, bez folikulů a potních žláz a odlišná na pohled i na dotek.
Nový hráč v boji s jizvami
Tým vědců z nemocnice Fiona Stanley Hospital a Univerzity Západní Austrálie, ve spolupráci s biomedicínskou firmou Syntara, se rozhodl tento proces narušit. Vyvinuli experimentální krém s označením PXS-6302 (nebo také SNT-6302), který cílí na enzym lysyl oxidáza. Ten za normálních okolností pomáhá udržovat pevnost kůže tím, že „propojuje“ kolagenová vlákna. Jenže při hojení ran může jeho nadprodukce způsobit, že kolagen vytváří příliš tuhou a vystouplou tkáň – tedy jizvu.
První fáze klinických testů, která odstartovala v roce 2021, zapojila 50 lidí se staršími jizvami. Účastníci byli rozděleni do několika skupin: jedni dostali placebo, druzí nový krém, který aplikovali třikrát týdně po dobu několika měsíců. Výsledky byly ohromující – aktivita lysyl oxidázy se snížila o 66 %, v jizvách bylo méně kolagenu i bílkovin a zobrazovací testy navíc ukázaly větší hustotu mikroskopických cév. To vše naznačuje, že se kůže začala remodelovat a přibližovat normální struktuře bez jizev. Účastníci sice hlásili občasné podráždění kůže, ale jinak léčba vyšla ze zkoušek jako bezpečná. Studie, publikovaná v prestižním časopise Science Translational Medicine, tak otevírá dveře k fázi 2, v níž bude testována větší skupina dobrovolníků.
Co by to znamenalo pro pacienty?
Dnes je léčba vážných jizev často bolestivá, invazivní a drahá. Patří sem injekce steroidů, laserové zákroky nebo dokonce chirurgické odstranění. Pokud by se ale účinnost nového krému potvrdila i ve větších testech, mohlo by se jednat o revoluci – jednoduchý, neinvazivní a relativně dostupný způsob, jak jizvy zmírnit nebo dokonce odstranit. A nejde jen o estetiku. Jizvy mohou omezovat pohyblivost, stahovat kůži nebo být bolestivé. Nový krém by tak mohl pomoci nejen lidem, kteří se chtějí zbavit nechtěných vzpomínek na těle, ale i těm, kteří jizvy vnímají jako fyzické omezení.
Výzkum je zatím na začátku, ale už teď vzbuzuje velké naděje. Pokud vše půjde dobře, dočkáme se v budoucnu dne, kdy místo injekcí a skalpelu postačí otevřít malou tubu krému a nanést jej na pokožku. A tehdy se otázka „jak se zbavit jizev?“ možná konečně dočká jednoduché odpovědi.