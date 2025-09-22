Kos se v kauze Dozimetr doznal k trestné činnosti, Hlubuček vinu odmítl
22. 9. 2025 – 14:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jeden z hlavních obžalovaných v kauze Dozimetr, podnikatel Pavel Kos, se dnes u hlavního líčení doznal k trestné činnosti.
Má zájem uzavřít se státním zástupcem Adamem Borgulou dohodu o vině a trestu, uvedl jeho advokát Daniel Volák. Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) vinu odmítl. Uvedl však, že bude vypovídat. Případem údajné rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP) se dnes začal zabývat Obvodní soud pro Prahu 9. Projednávání případu se několikrát odkládalo, jednání jsou zatím nařízena do prosince.
Žalobce skupinu v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem viní z toho, že přes dosazené manažery ve vedení pražského dopravního podniku (DPP) ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky v řádech milionů korun. Redl činnost skupiny podle Borguly řídil, rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze z úplatků.
Redl na počátku jednání podal námitku. Podle jeho právníků by hlavní líčení dnes nemělo začít, obhajoba totiž dosud nemá k dispozici veškeré důkazy z přípravného líčení, zejména záznamy ze sledování. Redl také uvedl, že setrvává na svém předchozím stanovisku.
Kromě Redla, Kose a Hlubučka jsou mezi obžalovanými Redlův řidič Ivo Pitrman, podnikatel Maroš Janovič a údajně skupinou dosazení vedoucí různých oddělení DPP Luděk Šteffel, Dalibor Kučera a Martin Vejsada. Také Šteffel má zájem o dohodu, ostatní vinu odmítli. Redl přiznal drogovou činnost. Borgula podal v případu obžalobu také na dvě společnosti - firmu Uniprog Solutions a Information Systems Factory Group.
K hlavnímu líčení se dostavili všichni obžalovaní kromě Pitrmana. Muž se omluvil a požádal o jednání v nepřítomnosti.
V případu byli původně stíhaní i podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, se žalobcem už dříve uzavřeli dohody, dostali peněžité tresty. Obžalován byl také někdejší ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín, u něj vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž podle informací médií spolupracuje s policií.
Obžalovaným podle Borguly hrozí různě vysoké tresty vězení, blíže své návrhy specifikovat nechtěl. Podle dřívějších informací médií navrhl v obžalobě hlavním aktérům až desetiletý pobyt za mřížemi.
Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan v prohlášení zaslaném ČTK uvedl, že se hnutí s kauzou vyrovnalo razantně. "Vyloučili jsme Petra Hlubučka, který se dodnes s námi kvůli tomu soudí, veškeré naše financování prošlo přísným externím auditem, obměnili jsme celé vedení a zavedli interní systém ochrany oznamovatelů korupce, a to i anonymních," uvedl Rakušan.
Mezi veřejné zakázky, které se skupina rozhodla ovlivnit, patřil podle Borguly například projekt u stanice metra Nádraží Holešovice. O zprostředkování pětimilionového úplatku požádala bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Muž byl obviněn až letos v září, údajně po Augustinově výpovědi na policii. Vinu odmítá.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.