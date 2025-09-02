Dnes je úterý 2. září 2025., Svátek má Adéla
Počasí dnes 24°C Dešťové přeháňky

Aktivisty na desítkách lodí plující ke Gaze chce izraelský ministr Ben Gvir označit za teroristy

2. 9. 2025 – 12:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Aktivisty na desítkách lodí plující ke Gaze chce izraelský ministr Ben Gvir označit za teroristy
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Aktivisty z desítek zemí, kteří plují s humanitární pomocí k břehům Pásma Gazy, chce izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir označit za teroristy.

Informuje o tom dnes server listu The Jerusalem Post, podle něhož by takový postup umožnil zabavovat plavidla flotily a aktivisty poslat do vězení pro teroristy, kde by mimo jiné neměli přístup k televizi či rádiu.

Ben Gvir své plány na zastavení flotily, která v neděli vyplula z Barcelony a říká si Global Sumud (podle arabského slovu "sumud" znamenajícího vytrvalost), představil taktéž v neděli dalším vládním politikům včetně premiéra Benjamina Netanjahua či ministra obrany Jisraela Kace.

Flotila, která čítá na 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí, je podle deníku největší, jaká kdy vyrazila k Pásmu Gazy, které je dlouhodobě vystaveno izraelské námořní blokádě. V důsledku války Izraele s teroristickým hnutím Hamás nyní více než dva miliony obyvatel pobřežního pásma přežívají v extrémně složitých podmínkách a kolem půl milionu lidí trpí katastrofálním hladem.

Izraelský ministr, jehož agentury označují jako ultrapravicového, flotilu, se kterou pluje i švédská aktivistka Greta Thunbergová, navzdory deklarovaným humanitárním cílům vnímá jako pokus podkopat izraelskou suverenitu a podpořit Hamás.

Jak podotýká The Jerusalem Post, dá se očekávat, že plány Ben Gvira budou terčem kritiky organizací na ochranu lidských práv a některých mezinárodních institucí, které by mohly tvrdit, že podmínky pro zadržované porušují mezinárodní právo.

Tagy:
Vláda Izrael Palestina svět humanitarni boje pravo
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Velké přiznání Meghan Markle: Povinné každodenní nošení tělových punčocháčů považovala za neupřímné a pokrytecké

Následující článek

Tento byt pod střechami Prahy vás dostane – nádherný vzdušný interiér, který byste tu rozhodně nečekali

Nejnovější články