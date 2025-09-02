Romantika jinak: Žena si diamant na svůj zásnubní prsten vykopala sama!
2. 9. 2025 – 11:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Newyorská učitelka Micherre Fox strávila tři týdny v arkansaském parku Crater of Diamonds, aby si vlastníma rukama vykopala zásnubní kámen. Na poslední chvíli našla 2,3karátový diamant – a zrodil se příběh, který má víc třpytu než kterýkoli klenot z klenotnictví.
Micherre Fox z Manhattanu se rozhodla pro gesto, které bere dech. Chtěla zásnubní prsten, ale ne ten z klenotnictví. Rozhodla se, že si svůj diamant najde sama. V červenci proto sbalila stan, polní lůžko a nářadí, vydala se do arkansaského státního parku Crater of Diamonds a celé tři týdny kopala v červené půdě. Na úplně poslední chvíli přišel zázrak. V hlíně zahlédla cosi, co připomínalo rosou pokrytou pavučinu. Když kámen zvedla, uviděla, že jde o zářivý bílý diamant velikosti lidského špičáku. „Nikdy předtím jsem nedržela diamant v ruce, ale tenhle byl prostě ten nejvíc ‘diamantový diamant’, jaký jsem kdy viděla,“ řekla Fox. Odborníci v parku potvrdili, že jde o 2,3karátový klenot – třetí největší nalezený v parku v letošním roce.
Crater of Diamonds – světový unikát
Crater of Diamonds State Park je jediné místo na světě, kde si veřejnost může hledat skutečné diamanty přímo v jejich původním sopečném nalezišti. Nachází se poblíž města Murfreesboro na ploše 37 akrů (asi 15 hektarů). To, co návštěvníci vidí, je erodovaný povrch dávného sopečného kráteru starého přibližně 100 milionů let. Tehdy erupce vynesla z hloubky 100 až 160 kilometrů uhlíkové krystaly přeměněné vysokým tlakem a teplotou v diamanty. Na místě zůstalo pole poseté drahokamy, které se dodnes dají najít doslova motyčkou nebo rukama.
Od roku 1906, kdy farmář John „Diamond John“ Huddleston objevil první kameny, se tu našlo přes 75 000 diamantů. Největší z nich – 40,23karátový Uncle Sam z roku 1924 – je stále rekordmanem a dnes je vystaven v Národním muzeu přírodní historie Smithsonian. Park má jednoduché pravidlo: „co najdeš, to je tvoje“. Návštěvníci si mohou přinést vlastní vybavení (s výjimkou motorových nástrojů) nebo si jej půjčit na místě.
Diamant jako symbol vztahu
Fox si svůj netradiční plán vysnila už před dvěma lety, když s partnerem Trevorem Ballouem začali mluvit o společné budoucnosti. On souhlasil, že s žádostí o ruku počká, dokud si diamant nenajde. „Je na tom něco symbolického – problémy se dají řešit penězi, ale v manželství peníze někdy dojdou. A pak je potřeba umět řešit věci tvrdou prací,“ vysvětlila Fox.
Nebylo to snadné. Od 8. července do 29. července nacházela jen mokrý křemen a slídu. Byla připravená to vzdát, když osud zasáhl. Když jí pracovníci parku potvrdili, že má v ruce diamant, klekla si na kolena a rozplakala se. „Měla jsem hlavu skloněnou, oči plné slz a jen jsem si říkala: ‘To bylo nemožné, a já to dokázala – a jsem na to hrdá,’“ popsala. Druhý den sbalila stan, diamant vložila do malé krabičky a v ledvince si ho odnesla na letadlo. Doma v New Yorku pak podala šperk svému příteli se slovy: „Vylovila jsem to pro tebe.“
Diamantový trh v proměně
Romantický příběh Micherre Fox přichází v době, kdy trh s diamanty prochází krizí. Laboratorně pěstované kameny z plazmových reaktorů výrazně snižují cenu přírodních diamantů. Podle deníku Guardian ceny obou kategorií prudce padají. Společnost De Beers, největší hráč v oboru, zahajovala rok 2024 se zásobou diamantů v hodnotě 2 miliard dolarů – a nedokázala je prodat. Produkci v dolech musela snížit o 20 % a mateřská firma Anglo American ji dokonce nabídla k prodeji.
Možná i proto začíná být atraktivní nový trend: vykopat si diamant vlastníma rukama jako osobní symbol. A Micherre Fox je dokonalým příkladem toho, že romantika nemusí stát miliardy – stačí odhodlání, tři týdny práce a trocha štěstí. Výsledek? Nejen zásnubní prsten s příběhem, ale také připomínka, že opravdové poklady se někdy skrývají přímo pod nohama.