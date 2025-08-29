Dnes je pátek 29. srpna 2025., Svátek má Evelína
29. 8. 2025 – 13:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Taylor Swift ukázala prsten i šaty ze zásnub: fanoušci je vykoupili během pár hodin!
zdroj: Profimedia
Taylor Swift opět dokázala, že je módní i kulturní fenomén. Sotva světu ukázala zásnubní prsten od Travise Kelce a bílé šaty od Ralpha Laurena, fanoušci se vrhli na e-shopy. Model, ve kterém popová hvězda zazářila, byl vyprodán během několika hodin!

Taylor Swift svými zásnubními šaty a prstenem rozpoutala módní šílenství, když fanoušci během pár hodin vykoupili stejný model od Ralpha Laurena, a tím jen potvrdila, že její vliv dalece přesahuje hudební scénu – podobně jako u takzvaného „Kate efektu“, kdy i Princezna z Walesu dokáže jedním jediným outfitem vyprázdnit sklady světových značek.

Snímek obrazovky 2025-08-29 131858 zdroj: sociální sítě

Prsten, který bere všem dech

Zásnubní prsten, který Taylor Swift hrdě předvedla světu, doslova ovládl sociální sítě. Jde o unikátní old mine – brilliant cut diamant, ručně broušený, s asymetrickým tvarem vznikajícím ještě v 19. století, který vyzařuje jemnější, romantický lesk než moderní brus – precizně navržený ve spolupráci Travise Kelce a Artifex Fine Jewelry (Kindred Lubeck). Odborníci odhadují hmotnost tohoto drahokamu na 7 až 13 karátů, přičemž většina kalkulací se pohybuje kolem 8 karátů. Co se týče hodnoty, odhady se značně liší – nejskromnější se pohybují kolem 250 000 až 500 000 USD, některé dokonce vnímají cenu až do 1 milionu USD, a exkluzivní návrh a velikost kamene umožňují též odhady v řádech 3,5 až 5 milionů USD. To z tohoto zásnubního šperku dělá jeden z nejikoničtějších a nejdiskutovanějších prstenů uplynulé dekády.

profimedia-1031694521 zdroj: Profimedia

Šaty, co spustily módní šílenství

Taylor Swift rozjela skutečnou módní lavinu svojí volbou zásnubního outfitu, v jednoduchých, ale zároveň stylových bílo‑černých šatů od značky Polo Ralph Lauren. Jedná se o středně dlouhý model ze směsi hedvábí, s tenkými černými pruhy, smocked (nařaseným) korzetovým vrškem a volným áčkovým střihem, doplněným o čtvercový výstřih a odstranitelné ramínka. Původní cena byla kolem 398 USD, avšak brzy poté klesla na zhruba 320 USD na webu Ralph Lauren.

Po zveřejnění zásnubních fotografií se šaty staly okamžitým hitem – byly vyprodány během pouhých 20 minut či méně, a to jak na oficiálních stránkách Ralph Lauren, tak u dalších prodejců včetně Revolve. Tento moment potvrdil, že Taylor, i díky „bridal fashion“ stylu, dokáže svými volbami okamžitě rozbouřit módní trh.

profimedia-1031625158 zdroj: Profimedia

Sociální sítě hoří v rytmu Swift

Taylor Swift, zveřejněním zásnubních fotek doslova zaplavila sociální sítě – její oznámení bylo okamžitě trendy, a to nejen díky ikonickým hashtagům jako #TaylorAndTravisEngaged nebo #SwiftBridalEra, které explodovaly během několika hodin po zveřejnění. Instagramový příspěvek s hláškou „Your English teacher and your gym teacher are getting married“ (vaše učitelka angličtiny a váš tělocvikář se berou) získal během jedné hodiny více než 14 milionů lajků a překonal rekordy v repostování – za pouhých šest hodin jich bylo na Meta zaznamenáno přes jeden milion.

Na dalších platformách, včetně X (dříve Twitter), se objevovaly stovky reakcí, memů a reakcí značek, které se zapojily do vtipných komentářů či propagačních kampaní. Mnozí komentátoři označili tento moment za kulturní fenomén – fanoušci sdílejí své vlastní inspirace, hledají podobné kousky oblečení, a sociální vlna pokračovala i v následujících dnech.

