Velké bankovky mizí, Švýcaři se jich ale nevzdávají

Švýcarská centrální banka v březnu uvedla do oběhu novou tisícifrankovku (v přepočtu přes 22 600 korun). Je nejhodnotnější nová bankovka, jaká byla v Evropě v posledních letech vydána.

Švýcarský deník Baseler Zeitung ji pokládá za provokaci. Upozorňuje, že bankovka nejvyšší nominální hodnoty z nové série vyvolá mezinárodní kritiku. Tím spíš, že Evropská centrální banka už nepočítá s vydáváním nových pětiseteurovek (12 800 korun), přezdívanými bin Ládin.

V globálním měřítko však Švýcaři nejsou jedničkou. Singapur má svou desetitisícidolarovku (v přepočtu 167 500 korun). Postupně ji ale stahuje, takže nejhodnotnější bankovkou, za kterou můžete koupit nejvíc zboží na světě, zůstane deset tisíc brunejských dolarů (v přepočtu 163 900 korun) s vyobrazením brunejského sultána Hassanala Bolkiaha. Za tři takové papírky si koupíte nové SUV.

Kolik váží čtvrt miliardy?

Bankovky s vysokou nominální hodnotou bývají terčem kritiky, protože nahrávají daňovým úniků a praní špinavých peněz. Prestižní britský magazín The Economist jasně spočítal, kolik váží deset milionů dolarů (v přepočtu přes 226 milionů korun): Ve stodolarovkách metrák, v pětiseteurovkách 20,6 kilogramu a v tisícifrankovkách jen jedenáct a půl kila. A to už se samozřejmě pohodlně vejde do diplomatky (míněn samozřejmě kufřík) nebo v nejhorším do nákupní tašky.

Jak poznamenává Neue Zürcher Zeitung, poptávka po tisícovkách podezřele výrazně stoupá krátce před koncem roku. Náhoda? Asi sotva. Spousta pracháčů tou dobou vybírá svá bankovní konta, aby se jim to pak na daňovém přiznání zbytečně nehemžilo vícemístnými částkami.

Hotovost se pak šoupne někam do sejfu a při podávání daňového přiznání se na ni jaksi "zapomene". Podle odhadu se takto podaří před berňákem schovat až tři miliardy franků (skoro 68 miliard korun). Tisícovka tak neslouží v první řadě jako platidlo, ale hlavně pro uchovávání nemalých částek pod pláštíkem anonymity.

Švýcarská národní banka (SNB) má ovšem jiné zdůvodnění. Sezonní nárůst poptávky po tisícovkách vysvětluje tím, že na konci roku četné podniky vyplácejí odměny zaměstnancům a tyto bankovky se často používají na nákup vánočních dárků – nebo dokonce přímo jako vánoční dárek. A vláda tvrdí, že v souvislosti s praním špinavých peněz či další kriminální činností nebyla žádná podezřelá souvislost s tisícovkami zaznamenána.

A teď si vyberte…

Švýcarsko začalo nové bankovky vydávat před třemi lety (první byla v dubnu 2016 padesátifrankovka). Slibuje si od nich lepší ochranu proti padělání, protože jsou vybaveny spoustou nových bezpečnostních prvků. Jde už o devátou sérii bankovek. Možná se tím jednomu druhu kriminality zamezí, jiný se tím naopak podpoří. Čert ví…