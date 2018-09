Konec výmluv na drobné. Pouliční umělci se vyzbrojili čtečkami

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Klobouky u pouličních umělců jsou už minulostí. Alespoň v Londýně, kde místo nich nastavují čtečky kreditních karet. Stejně tak se kartou platí i milodary v kostelech během mší. Hotovost v britské metropoli neberou už ani některé restaurace.

Živobytí umělců a pouličních prodavačů v Londýně po staletí zajišťovaly drobné, které jim dávali kolemjdoucí. Hotovost se ale v britské metropoli používá stále méně, a tak je třeba se přizpůsobit. Zpěvačka Charlette Campbellová to rychle pochopila a jako jedna z prvních začala pod vyhlídkovým kolem Londýnské oko na jižním břehu Temže přijímat bezkontaktní platby.

"Lidé si zvykli všechno platit kartou," řekla tato osmadvacetiletá žena s korunou z umělých květin na blonďatých vlasech. "Jenže pokud už lidé u sebe nebudou nosit drobné, pouliční umění může vymizet," soudí.

Pět až deset procent jejích příjmů tak už nyní nepochází z drobných, které jí chodci házejí do kytarového pouzdra, ale z plateb uskutečňovaných přes malou přenosnou čtečku platebních karet. Naprogramována je tak, aby odečetla dvě libry (57 korun).

Terminály bezdomovci i kostely

Vládní údaje dávají této pouliční umělkyni za pravdu. Podle zprávy ministerstva financí zveřejněné letos klesl podíl plateb v hotovosti ve Spojeném království z 62 procent v roce 2006 na 40 procent v roce 2016. Dokument předpokládá, že v roce 2026 se tento podíl sníží až na 21 procent. Ministerstvo takový vývoj podporuje a v lednu obchodníkům zakázalo, aby si za platby kartou účtovali přirážku.

Dalším znamením, že se mince a bankovky z Londýna pomalu vytrácejí, je i to, že některé restaurace v City, do nichž chodí zaměstnanci tohoto finančního centra na oběd, už hotovost ani nepřijímají. Platební terminály mají u sebe rovněž bezdomovci a chudí lidé, kteří prodávají charitativní časopis The Big Issue.

V kostele Christ Church East Greenwich na jihovýchodě Londýna se sice ještě v neděli vybírají milodary do košíku, ale reverendka Margaret Caveová už také zavedla čtečku karet. "Částka je bezpečně odečtena z vašeho účtu, nikdo ji nemůže zpronevěřit, takže z tohoto hlediska je to lepší než hotovost," uvedla duchovní.

Boj s hotovostí

Všem se ale tento trend nelíbí. "Ve společnosti, která nepoužívá hotovost, mohou nastat tři problémy," řekl finanční expert Brett Scott, který je autorem průvodce finančním světem. "Za prvé jste sledovaní - ví se, co děláte. Za druhé je tu možnost finančního vyloučení - můžete být ze systému vyloučeni. A za třetí nelze opominout otázku kybernetické bezpečnosti."

Banky, společnosti poskytující platební služby, vláda a podniky zabývající se finančními technologiemi podle Scotta vyhlásily hotovosti "studenou válku" a pokoušejí se přesvědčit veřejnost, že mince a bankovky jsou v dnešní době už jen na obtíž.

"Lze si to představit jako gentrifikaci plateb," vysvětlil analytik. "Je tady snaha soustředit všechny formy neoficiálních a neinstitucionálních aktivit do uzavřeného digitálního celku, v němž lze lidi sledovat a který mohou používat velké instituce."

Z této nové ekonomiky mohou být podle Scotta vyloučeni bezdomovci, uprchlíci a všichni ti, kteří mohou mít problém s otevřením konta v bance. Nedávno se také ukázalo, že příliš velká důvěra v moderní platební technologie se nemusí vyplatit. V červnu bylo několik hodin blokováno 5,2 milionu transakcí uskutečněných kartou Visa, z toho 2,4 milionu ve Spojeném království, což vedlo k frustraci obchodníků i zákazníků.