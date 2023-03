Aktualizováno: Zelenskyj slibuje kroky, které přiblíží vítězství Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes večer v pravidelném projevu na sociálních sítích prohlásil, že Kyjev chystá kroky, které přiblíží vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem, trvající již déle než rok. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov ve středu řekl estonským novinářům, že ukrajinská vojska by mohla přejít do protiofenzivy v dubnu nebo květnu, až pro to nastanou výhodnější podmínky z hlediska počasí.

„Ukrajina přežila nejhorší dny letos v únoru. Vydrželi jsme i tuto zimu. Za těmito slovy se skrývá obrovské úsilí. Přečkali jsme loňské jaro, které změnilo průběh této války ve prospěch naší obrany,“ řekl Zelenskyj v narážce na stažení ruských vojsk od Kyjeva z loňského jara. „Připravujeme naše další kroky, naše aktivní konání. Chystáme se přiblížit naše vítězství,“ prohlásil podle serveru RBK-Ukrajina. Ukrajina podle prezidentových slov začala přípravy na příští vítězství. Na ukrajinském území nezůstane ani jediná ruská stopa a všichni viníci strašlivých zločinů budou potrestáni, přislíbil prezident. „Ukrajina zvítězí na frontě. Ukrajina zvítězí v rekonstrukci. Ukrajina zvítězí v návratu spravedlnosti. Nenecháme žádnou stopu Ruska na naší zemi. A taky nenecháme ani jednoho nepřítele bez trestu. Připravujeme v této věci novinky,“ řekl. Server připomněl, že Zelenskyj nedávno prohlásil, že se země nachází v rozhodující etapě boje za nezávislost a svrchovanost, a přislíbil, že Ukrajina určitě dosáhne dlouhodobé bezpečnosti, svobody a míru. Ruská agrese se podle hlavy státu blíží k okamžiku obratu. Největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války rozpoutal vpád ruských vojsk loni 24. února. Boje, které si podle odhadů vyžádaly životy statisíce vojáků a tisíců civilistů a miliony lidí připravily o domov, pokračují již 400 dní. Zločiny spáchané v Buči nikdy neodpustíme, řekl rok po osvobození Zelenskyj Zločiny spáchané v Buči nikdy neodpustíme, prohlásil Zelenskyj k prvnímu výročí stažení ruských jednotek z tohoto města. Na sociálních sítích označil konání ruských vojáků ve městě nedaleko Kyjeva za „symbol zvěrstev“, kterých se okupační armáda na Ukrajině dopustila. „Buča. Třicet tři dní okupace... Nikdy jim neodpustíme. Potrestáme všechny viníky,“ napsal Zelenskyj. V Buči podle něj za něco málo přes měsíc zahynulo více než 1400 lidí včetně 37 dětí a v hromadných hrobech a mučírnách nalezli přes 175 lidí. „Je to 365 dní, co je (Buča) opět svobodným ukrajinským městem,“ řekl prezident. Ve městě Buča, které leží asi 37 kilometrů severozápadně od Kyjeva, žilo před ruskou invazí na 37 000 lidí. Ruské síly zahájily útok na město loni 27. února v rámci operace, při které chtěly dobýt Kyjev. Ukrajinským silám se podařilo Buču osvobodit přesně před rokem s tím, jak se ruští vojáci po neúspěšné ofenzivě na metropoli ze severu stahovali. Krátce po osvobození se začaly objevovat snímky a videa z Buče, které ukázaly těla v pytlích navršená v jámách, bezvládné končetiny trčící z narychlo zasypaných hrobů a mrtvé lidi ležící na ulicích nebo v domech, kde je útočníci zastřelili. Některé z obětí měly svázané ruce, další nesly stopy po mučení. Obyvatelé města poté popsali hrůzy, které během okupace zažili, včetně mučení, znásilňování a zabíjení. Rusko vše popírá a fotografie, videa či satelitní snímky dokazující ruské zločiny označilo za podvrhy a provokace. Mohlo by vás zajímat Zelenskyj pro AP: Bachmut musíme ubránit, pozvali jsme Si Ťin-pchinga, čekáme na zbraně

