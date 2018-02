Velká čajová paráda: Umění na místě, kde byste ho nečekali

Prezidentské volby na Kypru v neděli se ziskem 56 procent hlasů vyhrál dosavadní prezident Nikos Anastasiadis. Po vyhodnocení všech odevzdaných hlasovacích lístků to oznámila ústřední volební komise. Prezidentův vyzyvatel Stavros Malas, kterého ve druhém kole podpořilo 44 procent voličů, svou porážku již uznal a Anastasiadovi blahopřál.

Koaliční rozhovory se v Německu protáhnou nejméně do pondělí. V neděli, jak konzervativní unie kancléřky Angely Merkelové CDU/CSU a sociální demokraté (SPD) původně plánovali, se jednání podle německých médií uzavřít nepodaří.

Jihočeská policie našla patnáctiletou dívku ze Strakonic, která se v noci na dnešek nevrátila domů. Dívka je v pořádku. Do pátrací akce se zapojil i vrtulník.

Krajská konference ČSSD v Olomouckém kraji nominovala na post předsedy i místopředsedy strany primátora Olomouce Antonína Staňka. Nové vedení si sociální demokraté zvolí na mimořádném sjezdu 18. února v Hradci Králové. Staněk novinářům řekl, že v případě zvolení do funkce předsedy chce konsolidovat stranu a vyslovil se pro účast ČSSD ve vládě.

4. 2. 18:17