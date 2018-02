Drsné pozadí slavných scén: Mučení mutanti a velká chyba Jamese Bonda

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Na plátnech kin vypadali hlavní hrdinové a hrdinky bezchybně a v pohodě, v reálu však natáčení líbivých a napínavých scén, připomínalo spíš horor a přidělalo filmařům vrásky. Utrpení a kiksům se nevyhnuli ani třeba X-meni nebo agent nejslavnější - James Bond.

A právě v "bondovském" problému má prsty, a to doslova, jeho současný představitel Daniel Craig. Svalnatý blonďák, který i po více než 10 letech působení v sérii slavných filmů fanoušky rozděluje v názoru, zda obraz popkulturní ikony zajímavě dekonstruuje, nebo naopak naprosto degraduje - z hlediska vzhledu i vývoje postavy.

Tak právě Craig přišel před lety při natáčení Skyfall za režisérem Samem Mendesem s touhou se tak trochu podílet na Bondově garderobě. A to párem kožených rukavic, které kdesi koupil a tuze se mu zalíbily. Mohl by si je Bond navléci v jedné z akčních scén? Žádný problém, souhlasil režisér blockbusteru Mendes. Vždyť kůže je šik.

Jenže problém to nakonec byl, a to řádný, což se ukázalo až mnohem později při jedné z pracovních projekcí. Bond má totiž nešťastné rukavice na sobě právě ve chvíli, kdy v kasinu v Macau použije sofistikovanou zbraň, která se aktivuje až při rozpoznání otisků prstů svého majitele.

Což je s rukavicemi řádná potíž. Z hlediska logiky děje monstrózní chybu tvůrci nakonec vyřešili tak, že Craigovi v zásadních momentech přidělali holé ruce počítačem, byť mnozí zasvěcení prý byli pro přetočení nevhodných záběrů. Levnější digitální řešení ale zvítězilo, ačkoliv někteří poukazují na to, že ruce mistra špionáže působí poněkud nepřirozeně.

A poučení? Na detailech občas opravdu záleží!

S kostýmy měly potíž i představitelky komiksových supehrdinek. Zatímco mužští hrdinové nosí ledacos, byť hodinám v maskérně se nevyhnou ani oni, hrdinky (nejen) v X-Men stíhá "prokletí" sexy kostýmů. Způsob, jímž se do nich soukají, bývá mučivý až ponižující. A to se nebudeme bavit o dietách a drilu, které přípravě co nejvíc sexy postavičky bezpochyby předcházejí. Ale k věci.

Jedna z hrdinek snímku X-Men: Apokalypsa Olivia Munn alias mutantka Psylocke, se rozpovídala o procesu, který předcházel oblečení, jak jinak než latexového, obleku. Podle ní bylo třeba nejdřív nalubrikovat nejen kostým, ale i celé hereččino tělo, aby bylo vůbec možné se do "pracovní uniformy" krásné superhrdinky napasovat. Jednou si prý podle svých slov roztírala lubrikant kolem intimních míst přímo na place.

Ještě víc si "užila" Rebeca Romijn, která představovala Mystique a v prvních třech dílech z přelomu tisíciletí, v režii Briana Singera, ji odehrála téměř nahá. Navíc byla natřená na modro a zanechávala tak leckde stopy - včetně "štábního" záchodového prkénka, samozřejmě. Podobný problém měla o pár let později i další představitelka Mystique, Jennifer Lawrence, která se těžce domáhala vrácení kauce na ubytování, poté co obarvila hotelovou vanu.

Pikantní útok

Trochu zabrat dostali i herci a filmaři (a další členové týmu...) během natáčení další kultovní série, respektive prvního snímku o neohroženém archeologovi Indianu Jonesovi.

A to při jedné z akčních scén v Dobyvatelích ztracené archy, kdy Marion střílí po nepřátelích. Spielberg se před její přípravě chtěl vyhnout řezničině a potokům krve, tak s šéfem kaskadérů Kitem Westem přemýšleli, jak toho dosáhnout.

Nakonec zvolili působivý efekt - narudlý prach. Ale kde vzít v tuniské poušti prostředky? Řešení nakonec bylo jednoduché, leč poměrně nepříjemné. Spielberg a spol. nakoupili kajenský pepř a jali se experimentovat. Za vydatného slzení a smrkání přítomných. Protože něco takového vykolejí i ostřílené profesionály.

Výsledek stál ale za to. Jak dlouho se s náročným natáčením vyrovnávali postižení, není známo.

A u Spielberga ještě chvíli zůstaneme. Natáčení jeho staršího opusu, Čelistí, totiž bylo legendárně problematické a za nemalou část průšvihů mohli mechaničtí žraloci, kteří prý téměř nikdy nefungovali tak, jak měli.

Jenže - pořád to byla frajeřinka. A tak se na ně jednoho dne přišel právě Spielberg, s nyní slavnými kamarády - Georgem Lucasem a Martinem Scorsesem - podívat. George Lucas strčil hlavu do tlamy jednoho ze žraloků, Spielberg zmáčkl tlačítko, díky němuž tlama sklapla - a pak se to celé pokazilo. Budoucího režiséra Hvězdných válek nakonec osvobodili, příjemný zážitek to ale asi nebyl.

Hlavu však, naštěstí, neztratil.

Naháč ve vodě

Přímo o život šlo pak při natáčení počátkem 70. let Burtu Reynoldsovi. Během přípravy psychothrilleru Vysvobození nebyli herci, kvůli penězům jak jinak, pojištěni a produkce nenajala ani kaskadéry, náročné výkony tedy provozovali buď sami, nebo s pomocí nízkonákladových triků. A zmíněný Reynolds se tak málem "vysvobodil" ze života.

Ve filmu je totiž scéna, kdy najede na vodopád a spadne dolů. S výsledkem původního a bezpečnějšího nápadu, tedy figurínou, prý nebyla spokojenost a Reynolds se rozhodl sednout si na to sám. Závěr si asi dovedete představit.

Reynolds podle svých slov narazil ještě nahoře na kámen a zlomil si kostrč. Pak skončil pod vodou, šel ke dnu a nakonec vyletěl nahoru "jako torpédo". Ač se on sám zachránil, totéž se nedalo říct o jeho oděvu. Na suchou zem se totiž dostal úplně nahý!

Když se pak v nemocnici zotavoval ze svých "pracovních" zranění, zeptal se režiséra snímku, Johna Boormana, jak vypadal.

"Jako figurína padající z vodopádu," odvětil prý Boorman.

Utopená romantika

A teď zpátky ke komiksům. Své si totiž při natáčení užil i Tobey Maguire alias Peter Parker alias Spiderman. A to při natáčení tuze romantické scény, kdy v prvním díle Spiderman líbá v dešti svou životní lásku Mary Jane (nebo spíš ona jeho). Pěkné, že?

Až na to, že samotné natáčení bylo pro Tobeyho dost pekelné. Zatímco v konečné verzi je nos Petera Parker chráněn, takže mu do něj "nezatéká", měl prý Tobey ve skutečnosti pocit, že se utopí a lapal po dechu.

Na druhou stranu krásná, zrzavá Kirsten Dunst toto utrpení zřejmě maličko ulehčila.