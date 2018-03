Velí příroda, aby gayové a lesby uzavírali manželství?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Koalice pro manželství sbírá podpisy pod petici požadující, aby Poslanecká sněmovna a Senát umožnily gayům a lesbám uzavírat manželství. Jaké jsou nedostatky registrovaného partnerství, které mohou uzavřít dnes? A jaké má tato iniciativa limity?

Platforma Jsme fér usiluje o přijetí zákona, který by umožnil manželství pro gaye a lesby. Proto sbírá podpisy pod petici, aby k tomu přiměla poslance a senátory. Kampaň zaštiťuje Koalice pro manželství složená z organizací Amnesty International, Logos Česká republika, Mezipatra, Prague Pride a PROUD.

Podle platformy není fér, že mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím, které dnes gayové a lesby mohou uzavírat, existují podstatné rozdíly.

V tom má koalice pravdu a určitě je namístě usilovat o změny zákona, aby se dosáhlo plné rovnoprávnosti svazků gayů a leseb, například aby měli nárok na vdovský a vdovecký důchod.

Další věc je samotný název, kdy registrované partnerství a registrace nezní vůbec dobře. Registrují se věci. Registrace partnerů pak působí příliš technicky a odlidštěně, jako pouhý administrativní akt.

Největší emoce vyvolává otázka adopcí, která na sebe spolehlivě strhává pozornost. Skutečná rovnoprávnost vyžaduje, aby gayové a lesby měli stejná práva i v této oblasti, a mohli si tak společně osvojit dítě z ústavu, případně se stát pěstouny.

Vyvrcholení lásky dvou lidí

Problematický je však způsob, jakým platforma argumentuje, aby dosáhla svého cíle - tedy manželství pro všechny, jež je prý vyvrcholením lásky dvou lidí.

Pozoruhodné je, jak často se platforma ohání tím, co je běžné a přirozené. Na přirozenost přitom většinou odkazují odpůrci soužití gayů a leseb a toho, aby tyto páry vychovávaly děti. Koalice pro manželství tak zvedá prapor přirozenosti, aby s ním mávala ve svůj prospěch. Stejně si počínají i zastánci tzv. tradiční rodiny. Až na to, že každý za přirozené vydává něco jiného.

Na webových stránkách kampaně tak najdeme věty jako "instituce manželství je reálným prokázáním přirozené chuti a potřeby žít v páru" či "oslavme všichni svoji lásku tak, jak je běžné – manželstvím".

Platforma se zaklíná tím, že svatba a manželství jsou "přirozeným vyústěním" vztahu a lásky dvou lidí. A protože je lidské a fér podporovat to, co je přirozené, mají mít gayové a lesby možnost uzavírat manželství.

Manželství za neandrtálců i lovců mamutů

Podle platformy Jsme fér lidé touží po tom, co je běžné, a protože je běžné manželství, má se umožnit i stejnopohlavním párům. Zkrátka mají mít právo uspořádat si svůj vztah, jak je běžné.

Taková argumentace je opravdu zvláštní a ve skutečnosti vede k pravému opaku toho, o co platforma usiluje. Nebylo náhodou svého času běžné homosexualitu trestat?

Gayové a lesby by měli mít možnost mezi sebou uzavírat svazky, které budou z hlediska práv a povinností rovné manželství mužů a žen. Není důvod je diskriminovat. Proč ale kvůli tomu dělat z manželství modlu a přirozené vyústění lásky dvou lidí?

K tomu, aby páry gayů a leseb a jejich rodiny v případech, kdy vychovávají děti, byly respektované, není nutné se tvářit, že manželství je něco odvěkého a daného.

Hlavně už být pod čepcem

Skoro se zdá, že gayové a lesby jsou posedlí svatbou a manželstvím ne proto, aby jim to dalo stejná práva, ale aby se ničím nevymykali z běžné společnosti, aby se znormalizovali a ztratili se v davu.

Pro gay a lesbické aktivisty a aktivistky je manželství také "přirozený" cíl na cestě k emancipaci jejich komunity. Zdolat poslední pevnost "běžných" vztahů mezi muži a ženami a přisvojit si tuhle tradiční instituci.

Problém je, že z takto pojaté snahy o rovnoprávnost se vytrácí to hlavní, o co jde. Respekt a uznání nelze získat jen tak zákonem. Pokud se manželství rozpadají, manželé spolu žijí spíše vedle sebe než spolu a jejich spory odnášejí děti, samozřejmě tím společenská prestiž manželství trpí.

Kdyby gayové a lesby spolu uzavírali nově pojaté občanské svazky, které by z pohledu práva byly rovny manželství, ale zároveň by na tom byly lépe z hlediska rozvodovosti a celkové úrovně vztahu, mohly by paradoxně dosáhnout většího společenského uznání a respektu než samotné manželství.

Důvod to má jednoduchý: manželství opravdu není žádné přirozené vyústění lásky dvou lidí a stejně tak respekt, kterému se těší ve společnosti, není daný a neměnný.