Vědci odhalili, kdy lidské tělo začne rapidně stárnout. Překvapivě brzy

31. 7. 2025 – 12:41 | Zpravodajství | Alex Vávra

Tělo nezačíná stárnout až v důchodu. Nová čínská studie odhalila, že proces stárnutí se zrychluje už po čtyřicítce – a hlavní roli v tom hraje jeden nenápadný, ale zásadní orgán.

Stárnutí je něco, na co se v dětství těšíme, ale později nás dostihne realita plná práce, stresu a mála času na to, si život skutečně užít. A pokud patříte mezi ty, kdo si říkají, že na cestování nebo odpočinek je ještě čas, možná byste měli přehodnotit priority. Nová vědecká studie totiž zjistila, že tělo začíná výrazněji stárnout mnohem dřív, než by většina lidí čekala.

Vědci z Číny analyzovali 516 vzorků tkání od 76 dárců orgánů ve věku 14 až 68 let, kteří zemřeli na následky náhodného poranění mozku. Výsledky ukázaly, že první známky změn souvisejících se stárnutím se začínají objevovat kolem třicítky. Skutečný zlom ale přichází mezi 45. a 55. rokem, kdy se proces stárnutí výrazně zrychluje.

Aorta jako první varování

Ne všechny orgány stárnou stejnou rychlostí. Nadledviny začínají vykazovat změny už kolem 30 let, ale největší zásah utrpí aorta – hlavní tepna těla, která rozvádí okysličenou krev ze srdce do celého organismu. Právě zde se odehrávají nejvýraznější změny. Vědci zaznamenali výrazný nárůst hladiny proteinu GAS6, který se podílí na růstu a přežívání buněk. Jeho přítomnost v aortě stoupá s věkem a vědci se domnívají, že právě tento protein může hrát ústřední roli ve spuštění stárnutí napříč tělem.

Autoři studie k tomu uvedli: „Časová analýza odhalila zlom ve stárnutí kolem 50. roku věku – přičemž krevní cévy se ukázaly jako tkáň, která stárne brzy a je výrazně náchylná k poškození.“ Studie rovněž prokázala, že s věkem se v těle zvyšuje množství proteinů spojených s nemocemi, jako jsou srdečně-cévní choroby, jaterní nádory nebo fibróza. Každý orgán reaguje jinak, a své dělají také životní styl a strava.

Naděje do budoucna

Přestože výsledky působí znepokojivě, nejsou jen špatné zprávy. Vědci zdůrazňují, že jejich poznatky mohou přispět k vývoji cílených metod, které by pomohly zpomalit proces stárnutí a léčit s ním související nemoci. „Tato zjištění mohou přispět k vývoji cílených zásahů proti stárnutí a nemocem souvisejícím s věkem, což by mohlo vést ke zlepšení zdraví starší populace,“ uvedli autoři.

Kromě toho výzkum pokračuje i v oblasti léčiv, která by mohla stárnutí zásadně zpomalit nebo úplně zastavit. A i když na takový zázrak ještě čekáme, každý z nás může začít hned teď – zdravější životosprávou, pravidelným pohybem, omezením alkoholu a péčí o kardiovaskulární systém. Protože právě cévy, jak ukazuje tato studie, stárnou jako první – a s nimi možná celé tělo.