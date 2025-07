Nové slevy v Bille způsobily na několika prodejnách chaos

31. 7. 2025 – 12:42 | Zprávy | Anna Pecena

Připravte se na letní výprodej, který vás sejme. Aktuální leták Billa od středy 30. července do úterý 5. srpna přináší nečekané slevy a pár položek se zdá doslova skoro zadarmo.

Jídlo skoro zadarmo? Tohle nejsou povídačky

Zatímco ceny v restauracích letí do nebe, Billa šlape opačným směrem. V aktuálním letáku překvapí akce, které zavání inventurním výprodejem. Například semolinové těstoviny BILLA 500 g pořídíte za pouhých 19,90 Kč, což je částka, za kterou jinde sotva koupíte parkování.

Slunečnicový olej Majola 1 l je za 36,90 Kč, a když k tomu přihodíte vaječné těstoviny Babiččiny nudle za 29,90 Kč, máte na stole večeři pro čtyři za cenu jednoho fastfoodového menu. A med květový 900 g za 109,90 Kč? To je sleva 39 %, která udělá radost nejen včelařům, ale hlavně vaší snídani.

Rychlovky pro líné dny i zásoby na zimu

Ne každý má čas trávit hodiny u sporáku a přesně pro ty je tu hit týdne: Knorr Cup a Soup instantní polévky za 8,90 Kč. Ideální pro kanceláře, pozdní návraty domů i rychlé obědy bez výčitek.

Kdo to rád sladké, sáhne po pudinku Dr. Oetker za směšných 9,90 Kč, případně po třtinovém cukru Réunion 1 kg za 64,90 Kč, sleva 23 % se hodí i pro ty, kdo si pečou vlastní buchty nebo zavařují ovoce.

Ať už potřebujete dosladit náladu nebo dochází inspirace na vaření, s těmito cenami se dá improvizovat bez výčitek i bez úvěru.

Nejen jídlo: slevy míří i do koupelny a prádelny

Leták ale nekončí u těstovin. Billa rozšířila výhodné ceny i na produkty drogerie. Vybrané WC gely, tablety do myčky, prací prostředky nebo toaletní papír pořídíte s výraznými slevami – někdy i o desítky procent.

Konkrétní příklady? Například prostředek na nádobí Pur 450 ml za cenu hluboko pod běžným standardem, dále kapsle na praní Persil nebo Ariel slevněné až o 40 %. Tyto akce sice nejsou vždy na první straně letáku, ale o to víc potěší při placení.

Výhodná je také nabídka produktů značky BILLA BIO a Clever, základní suroviny v bio kvalitě za nízké ceny dokazují, že zdravě se dá jíst i levně.

BILLA klub? Sleva navíc

Pokud jste členy věrnostního BILLA klubu, čekají na vás další bonusy. Například exkluzivní slevy na vybrané položky, personalizované kupóny i možnost sbírat body za nákupy. V aktuálním letáku najdete produkty označené jako „jen pro členy klubu“, například vybrané druhy sýra, pečiva nebo hygieny za ještě nižší ceny než pro běžné zákazníky.

Verdikt? Letní jackpot v regálech

Od 30. července do 5. srpna se opravdu vyplatí zamířit do BILLY. Ceny připomínají nákupní retro, ale produkty jsou čerstvé, kvalitní a pestré. Ať už plníte spíž, chystáte se na dovolenou nebo jen hledáte způsob, jak ušetřit pár stovek bez kompromisu – tahle nabídka je trefa do černého.

Kdo zaváhá, platí víc. Leták platí do úterý 5. srpna nebo do vyprodání zásob. A jestli si říkáte, že je to všechno až moc výhodné, vězte jedno: není to past. Je to Billa v letním módu.