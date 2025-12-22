Ve Středočeském kraji je epidemie akutních infekcí dýchacích cest včetně chřipky
22. 12. 2025 – 17:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nemocnost za týden opět stoupla, na 100.000 obyvatel připadá 1599 případů. Hygienici předpokládají, že vánoční svátky šíření respiračních onemocnění zmírní, čísla ale budou nadále vysoká, řekla dnes mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.
"Počty nemocných v posledních týdnech rostou a tento trend očekáváme i nadále, můžeme tedy hovořit o již probíhající epidemii," uvedla Šalamunová. Počet případů akutních respiračních nemocí a chřipky vzrostl v regionu o necelých osm procent. "Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Příbram, nejnižší v okrese Rakovník," doplnila mluvčí.
Nejvyšší nemocnost hygienici zaznamenali u dětí do pěti let. Od začátku chřipkové sezony evidují jeden závažný případ související s tímto onemocněním.
Hygienici lidem doporučují, aby si často myli ruce, nechodili do uzavřených míst s větším počtem lidí, jedli vitamíny a hlavně byli ohleduplní. "Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma, nebo ve společnosti použijte respirátor a rozmyslete si v takovém případě také předvánoční či sváteční návštěvu přátel a příbuzných s oslabenou imunitou," dodala Šalamunová.
Počty nemocných akutními respiračními infekcemi se zvyšují téměř ve všech regionech v Česku, jedinou výjimkou je Karlovarský kraj. Nejvyšší nemocnost lékaři hlásí z Jihomoravského kraje a z Vysočiny. V celé ČR za týden stoupl počet nemocných o 6,3 procenta, je jich v přepočtu 1580 na 100.000 obyvatel.