Kam se člověk podívá, tam je Vojta Kotek. Úspěch sám nečekal: "Myslel jsem, že už to bude diváky štvát"
23. 12. 2025 – 6:01 | Magazín | Jiří Rilke
Sympatický herec si podmaňuje televizní vysílání v celé řadě pořadů. A diváci stále nemají dost.
Ta tam je image kavárenského vysedávače, která se s hercem Vojtou Kotkem táhla nepříjemně dlouhou dobu. Sám Vojta z ní celkem pochopitelně nebyl nadšený... A nutno přiznat, že se jí zbavil s elegantní grácií.
Těžko by ho dnes mohl někdo osočit z lenosti či levých rukou, když existují jasné důkazy, že se Vojta práce opravdu nebojí a život ve spojení s přírodou myslí zcela vážně.
Ve Farmě Vojty Kotka jsme mohli sledovat, jak herec dává dohromady své bio hospodářství. Fanoušci ale mají hotové žně, protože krom toho mohli Vojtu vidět také jako moderátora Zrádců a ještě do třetice i v pořadu Máme rádi Česko.
Což už je samozřejmě opravdu pořádná zátěž, což přiznává i sám Kotek: „Já jsem strašně rád, že to diváci se mnou dávají. Myslím si, že i pro ně je to náročné a je toho hrozně moc. Já si toho neskutečně vážím, že na mě nezanevřeli v takové míře, v jaké jsem si myslel, že už je to bude štvát,“ prozradil pro eXtra.cz.
„Jsou věci, které nedokážu úplně ovlivnit, třeba to načasování, ale pravda je, že se pouštím do hodně věcí najednou, a to, že se teď ze všeho stal takový trošku podzim Vojty Kotka, mě na jednu stranu děsilo, ale jsem rád, že to probíhá, jak to probíhá,“ dodal.
Farma (nebo alespoň její první série) už se nicméně odebrala k odpočinku a k vidění byl poslední díl.