Vaše dítě se bez vás ani nepohne? Jak učit děti radosti z vlastní fantazie
11. 9. 2025 – 13:00 | Magazín | Žanet Ka
Když dětský pokoj přetéká hračkami, ale dítě přesto volá maminku, nejde o nudu. Touží po blízkosti a jistotě. Psychologové vysvětlují, jak dítě krok za krokem podpořit, aby dokázalo objevovat kouzlo samostatné hry.
Dětský pokoj plný hraček, barevné pastelky, omalovánky, police knih i krabice lega. Přesto to nestačí. Dítě stojí ve dveřích a naléhá: „Mami, pojď si hrát!“ Kde se bere tato potřeba, že ani ty nejzajímavější věci nezabaví dítě samotné? A lze vůbec naučit malého člověka, aby si vystačil sám se sebou?
Když hra nestačí: proč dítě volá o pozornost
„Pojďme si hrát!“ křičela v kresleném filmu holčička na lišku, která toužila jen po klidu. Podobně se cítí mnohé maminky po celém dni, kdy dítě nechce povolit ani minutu oddechu. A přitom rodič potřebuje nejen odpočívat, ale i zvládat práci, domácnost, sebe.
Psychologové připomínají, že žádost o hru není vždy o hračkách. Někdy je to prosté volání po blízkosti, jistotě, doteku. Ale důvodů může být víc:
1. Nevhodné podmínky
Hora hraček neznamená automaticky hodiny zábavy. Pokud dítěti nesedí věkově, složitostí nebo prostě neodpovídají jeho osobním zájmům, bude je odmítat. Chlapec, který sbírá kameny a herbáře, těžko propadne autíčku na dálkové ovládání.
2. Chybějící dovednost
Samostatná hra je dovednost. Některé děti ji mají vrozenou, jiné se ji musí učit a kdo jiný je to naučí než rodič? Pokud rodič navíc vnucuje své představy o správné hře a bere dítěti jeho spontánní radost, dítě si raději přijde pro „instrukce“ rovnou.
3. Potřeba blízkosti
Za voláním „pojď si hrát“ se často skrývá touha po společném čase. V rodinách, kde rodiče nemají prostor na emoce, nebo jsou pracovně přetížení, dítě hledá chvilky, kdy má mámu nebo tátu jen pro sebe.
A ano, někdy může jít i o signál, že se vývoj nevyvíjí optimálně- pokud starší dítě dlouhodobě nezvládá ani krátkou samostatnou hru, stojí za to poradit se s odborníkem.
Jak posílit schopnost dítěte hrát si samo
Dobrá zpráva: tahle dovednost se dá trénovat. Neznamená to hodit dítě mezi hračky a odejít. Jde o postupné kroky, které mu dodají jistotu a radost.
Udělejte pořádek v hračkách
Méně je někdy více. Společně projděte hračky, nechte jen ty, které baví a odpovídají věku. Ostatní schovejte a postupně střídejte, pro dítě to bude pokaždé „novinka“.
Vysvětlujte a hrajte na začátku spolu
Novou hračku nejdřív ukažte, vysvětlete, předveďte hru. Dítěti tak dáte rámec a pocit, že „ví jak na to“. Teprve potom se můžete stáhnout.
Krátké, ale intenzivní chvíle s rodičem
Stačí 10-15 minut denně, kdy má dítě stoprocentní pozornost rodiče- čtení, povídání, objímání. Když tuhle jistotu dostane, snáz pak zvládne hrát si o samotě.
Dejme jim svobodu
Pokud si dítě chce hrát na kuchaře s opravdovým hrncem nebo dát si do postele autíčko místo plyšáka- proč ne? Zakazujte jen to, co je skutečně nebezpečné.
Postupné vzdalování
Zvlášť malé děti potřebují, aby rodič „byl nablízku“. Hru začněte spolu, pak se stáhněte v téže místnosti, a nakonec do vedlejšího pokoje. Vždy ale dítěti vysvětlete, kam jdete a že vás může zavolat.
Společnost vrstevníků
Nic nenaučí samostatnosti tak jako hry s dětmi stejného věku. Najděte kamarády v okolí, domluvte si výměnné hlídání s jinými rodiči.
Trpělivost, láska a čas
Nejcitlivějším dětem bývá odloučení nejtěžší. Ale i pro ně platí, že trpělivost rodiče a laskavé povzbuzování dokážou zázraky. Jednoho dne zjistíte, že vaše dítě si spokojeně staví kostkovou věž a vy můžete konečně dopít kávu v klidu.“Nedělejte z hraní povinnost. Dítě nepotřebuje maminku nebo tatínka 24/7, potřebuje vědět, že když je opravdu zavolá, někdo přijde. To mu dává odvahu zkoušet si svět i samo.”