Proces dekády. Lékař měl uspávat operované, posílal je ale na smrt
11. 9. 2025 – 13:23 | Zpravodajství | Alex Vávra
Francie sleduje děsivý proces s bývalým anesteziologem Frédérikem Péchierem. Lékař je obviněn z otrav desítek pacientů, aby mohl zářit jako hrdina při jejich resuscitaci. Dvanáct lidí ale nepřežilo a Péchierovi hrozí doživotí.
Ve Francii se odehrává jeden z nejděsivějších medicínských procesů posledních let. V Besançonu stanul před soudem 53letý bývalý anesteziolog Frédéric Péchier, který je obviněn z úmyslného otrávení až 30 pacientů. Dvanáct z nich nepřežilo. Prokuratura tvrdí, že manipuloval s infuzemi a anestetiky, aby vyvolal náhlé zástavy srdce a mohl následně vstoupit na scénu jako hrdina, který nemocného zachrání – nebo aby poškodil kolegy, s nimiž měl konflikty. Případ je šokující nejen kvůli počtu obětí, ale také proto, že Péchier byl mezi kolegy považován za mimořádně schopného a talentovaného lékaře. Osm let čekal na to, až stane před soudem. Nyní mu hrozí nejvyšší trest, který francouzské právo zná – doživotí.
Počátek skandálu: zdravá žena, náhlá zástava srdce
První vážné podezření padlo v lednu 2017. Šestatřicetiletá Sandra Simard, zcela zdravá žena, podstoupila rutinní operaci páteře. Během zákroku se jí však náhle zastavilo srdce. Lékař na jednotce intenzivní péče ji nedokázal oživit. A právě tehdy zasáhl Péchier – podal injekci, pacientka přežila, byť v kómatu.
Testy ale odhalily šokující zjištění: v infuzním sáčku s fyziologickým roztokem bylo stonásobně vyšší množství draslíku, než je běžné. To mohlo vést k okamžité smrti. Podezření narostlo o pár dní později, kdy u sedmdesátiletého pacienta Péchier tvrdil, že objevil tři vaky paracetamolu, s nimiž někdo manipuloval. Brzy nato se případ rozrostl do obrovských rozměrů. Vyšetřovatelé začali procházet další nevysvětlitelné případy sahající až do roku 2008. Postupně se ukázalo, že v Besançonu došlo k řadě podezřelých zástav srdce, které se odehrály při banálních zákrocích. Pacienti byli ve věku od čtyř let až po devadesátileté seniory.
Dlouhá řada obětí
Už v říjnu 2008 zemřel Damien Iehlen, padesátitříletý muž, který podstoupil běžnou operaci ledvin. Náhle mu selhalo srdce. Pitva ukázala, že dostal potenciálně smrtelnou dávku lidokainu, látky běžně užívané v anestezii. „Je to otřesné. Nedokážete si představit, jaký to mělo dopad na naši rodinu,“ řekla jeho dcera Amandine. „Je nepředstavitelné, že se to dělo celé roky a nikdo to nezastavil.“
Další podezřelé případy přibývaly. V roce 2009 museli být na Poliklinice Franche-Comté během drobných operací resuscitováni tři lidé, kteří nikdy netrpěli srdečními problémy. Dvanáct pacientů se nepodařilo zachránit vůbec. Obětí měl být i malý chlapec Teddy, který v roce 2016 během rutinní operace mandlí utrpěl dva srdeční záchvaty. Zázrakem přežil.
Lékař nebo manipulátor?
Prokuratura tvrdí, že Péchier byl „společným jmenovatelem“ všech případů. Vždy byl na blízku, vždy zasahoval. Státní zástupce Étienne Manteaux uvedl: „Je obviněn z toho, že otrávil zdravé pacienty, aby poškodil své kolegy. Při zástavě srdce byl pokaždé první u lůžka – a pokaždé měl připravené řešení.“
Obhajoba naopak trvá na tom, že proti němu neexistuje žádný přímý důkaz. „Je velmi snadné někoho obvinit, ale mnohem těžší je něco dokázat,“ uvedl právník Randall Schwerdorffer. Péchier sám se hájí slovy: „Po mém odchodu z kliniky v roce 2017 zaznamenali dalších devět případů. Nejsem za to zodpovědný.“
Pochází přitom z rodiny lékařů – i jeho otec byl anesteziologem. Péchier tvrdí, že byl obětí pomluv a intrik. Přesto od roku 2017 už nesměl vykonávat svou profesi a žil pod soudním dohledem. Soudní proces s Frédérikem Péchierem, který začal v září, potrvá až do prosince. Je do něj zapojeno více než 150 civilních stran, jež zastupují údajné oběti a jejich rodiny. Ve Francii se o něm mluví jako o procesu desetiletí. Pokud bude uznán vinným, čeká ho doživotní trest odnětí svobody. Ať už soud rozhodne jakkoli, na francouzské zdravotnictví vrhá tento případ dlouhý a temný stín.