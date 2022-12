Vánoční stromy někde jdou lidem na nervy, jinde se schovávají

Vánoční strom v centru Říma, jehož osvětlení se napájí ze solárních panelů umístěných v jeho blízkosti, vzbudil mezi obyvateli italské metropole nevoli. Podle mnoha z nich obří černé panely ničí estetický dojem z vánoční scény, kritikové mluví i o „přepjatém environmentalismu“. Radnice svůj přístup hájí - podle ní je vzhledem k energetické krizi správné během svátků myslet na úspory.

Na Benátském náměstí (Piazza Venezia) letos stojí 23 metrů vysoká jedle ze severní Itálie, netradiční je ale energetický zdroj pro její osvětlení. Radnice u ní nechala instalovat solární panely, protože podle jejího vyjádření je „využití solární energie vzkazem o solidaritě a péči o životní prostředí“.

„Tohle je nápad à la Greta Thunbergová,“ postěžoval si náměstek na ministerstvu kultury Vittorio Sgarbi. „Jsou i jiné metody, jak osvětlit strom s použitím čisté energie bez toho, aby se tam dávaly dva panely, které jsou objektivně ošklivé,“ řekla bývalá římská radní z nyní opozičního Hnutí pěti hvězd Linda Meleová.

Jiným zase vadí, že radnice si umístění panelů v historickém centru města zapsaného na seznam UNESCO prosadila, i když ve městě platí přísná pravidla pro občany, kteří by chtěli solární energii využívat ve svých domech.

Starosta Říma Roberto Gualtieri tvrdí, že díky solární energii se emise skleníkových plynů kvůli vánočnímu osvětlení sníží o 70 kilogramů za den. „Měli jsme v úmyslu silně podpořit myšlenku udržitelnosti a v úvahu jsme vzali i choulostivou situaci vzhledem k válce na Ukrajině,“ řekl.

Bez ohledu na to, že je Ukrajina ve válce s Ruskem, snaží se vedení Charkova vytvořit vánoční atmosféru. Ozdobený strom letos stojí na bezpečném místě v podzemním vestibulu jedné ze stanic metra tohoto druhého největšího ukrajinského města.

Kharkiv. This year, the city's main Christmas tree has been installed at a subway station, where it won’t be hit by russian artillery fire or missile strikes.

The holidays are coming, no matter what.



by Kharkovskiye Izviestiya pic.twitter.com/aI9dHY6UV4