Vánoční pití bez kocoviny? Stačí sníst jednu běžnou věc před první skleničkou
22. 12. 2025 – 15:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vánoční večírky, plné skleničky a dlouhé noci jdou ruku v ruce s nepříjemnými rány po probuzení. Podle lékařů ale může riziko kocoviny výrazně ovlivnit i to, co sníte ještě před prvním alkoholem – a řešení je překvapivě jednoduché.
Je to opravdu nejkrásnější období roku. Světla na ulicích, plné stoly, večírky, rodinná setkání a skleničky, které se dolévají rychleji, než by si člověk možná přál. Jenže zatímco večer bývá veselý, ráno už tak idylické nebývá. Bolest hlavy, sucho v ústech a pocit, že tělo protestuje proti všemu, co jste mu den předtím provedli, jsou pro sváteční období až podezřele typické. Přesto existuje jednoduchý způsob, jak riziko kocoviny snížit, aniž byste museli zásadně měnit to, co pijete.
Sýr jako nenápadný spojenec před skleničkou
Podle lékařky specializované na plicní a intenzivní medicínu může sehrát překvapivě důležitou roli to, co sníte ještě předtím, než si dáte první alkohol. Konkrétně jde o sýr, který má ideální kombinaci živin. Obsahuje bílkoviny, tuky i komplexní sacharidy, díky nimž se v žaludku vytvoří jakási ochranná vrstva. Ta zpomaluje vstřebávání alkoholu do krve, takže tělo není vystaveno nárazové dávce, ale má víc času alkohol zpracovat.
Další výhodou je složení sýra z hlediska mikronutrientů. Alkohol zatěžuje játra a zároveň z těla vyplavuje důležité látky, především vitamíny skupiny B a vápník. Právě ty sýr přirozeně obsahuje. Vitamíny skupiny B jsou klíčové pro energii a metabolismus, vápník zase podporuje správnou funkci nervů a svalů. Výsledkem je, že organismus má lepší podmínky zvládnout alkoholovou zátěž bez tak dramatických následků. Samozřejmě platí, že nejlepší volbou je nepít vůbec, ale pokud už k alkoholu sáhnete, dát si předem něco sýrového dává smysl nejen chuťově, ale i fyziologicky.
Kdy už nejde o nevinné popíjení a co pomůže druhý den
Ani ten nejlepší sýrový talíř ale není všemocný. Odborníci upozorňují, že i relativně krátkodobé nárazové pití může narušit funkci jater a při opakování vést k vážnějším problémům. Za nárazové pití se považuje vypití většího množství alkoholu během krátké doby, u mužů více než osm jednotek při jedné příležitosti, u žen více než šest. Dlouhodobě se doporučuje nepřekračovat 14 jednotek alkoholu týdně a rozložit je do několika dnů s pauzami bez alkoholu.
Pokud se přesto stane, že se ráno probudíte s pocitem, že svět není úplně přátelské místo, záleží i na tom, co si dáte k jídlu. Mastná snídaně z fastfoodu sice může působit lákavě, ale játrům spíš přitíží. Odborníci na výživu doporučují lehčí, ale výživné jídlo bohaté na bílkoviny, zeleninu a zdravé tuky. Vejce, houby, rajčata, avokádo a kvalitní olej dodají tělu látky potřebné k regeneraci a podpoří detoxikační procesy v játrech. Jako nápoj se hodí něco s nižším obsahem kofeinu, aby se tělo zbytečně nedostávalo do dalšího stresu.
Vánoční období nemusí automaticky znamenat několik dní trápení s kocovinou. Stačí trochu přemýšlet dopředu, dát tělu šanci se připravit a mít na paměti, že i malé změny, třeba obyčejný kousek sýra před pitím, mohou udělat překvapivě velký rozdíl.