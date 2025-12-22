Posedlost koulemi mu zaplnila život i dům. Teď má ale permanentní Vánoce
22. 12. 2025 – 15:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Německý sběratel Josef Kardinal proměnil svůj dům v Norimberku v říši věčného sněhu. S více než 11 tisíci sněhovými koulemi drží světový rekord a dokazuje, že vánoční kouzlo může trvat celý život.
Pokud jde o vánoční atmosféru, Josef Kardinal ji rozhodně nebere na lehkou váhu. Německý sběratel z Norimberku vlastní více než 11 tisíc sněhových koulí a díky tomu drží světový rekord v největší sbírce tohoto druhu. Do Guinnessovy knihy rekordů se poprvé zapsal už v roce 2002, kdy měl ve své kolekci 6 100 kusů. Od té doby ale jeho vášeň nepolevila a sbírka dál bobtnala až na současných 11 017 sněhových koulí z celého světa.
Začátek byl přitom nenápadný. Sbírání odstartovalo už v roce 1984 jediným dárkem. Postupně přibývaly další kousky od přátel, až si Kardinal uvědomil, že se ze sněhových koulí stalo jeho celoživotní téma. Když později cestoval se svou ženou po Evropě i dalších částech světa, stal se lov sněhových koulí pevnou součástí každé dovolené. Odpočinek prý přicházel až ve chvíli, kdy našli nový, dostatečně výjimečný přírůstek, který stálo za to přivézt domů.
Svět uzavřený pod sklem
Kardinalova sbírka je fascinující nejen svým počtem, ale především rozmanitostí. Obsahuje miniaturní sněhové koule velikosti nehtu, které lze nosit jako odznak, i obří kusy vysoké jako pouliční lampa. Každý kousek představuje malý uzavřený svět, ať už jde o klasické zimní scenérie, městské dominanty nebo vyložené bizarnosti.
Mezi nejvýraznější exponáty patří sněhová koule ve tvaru telefonu Coca-Cola, model potápějícího se Titaniku nebo koule se Santou Clausem pilotujícím vrtulník. Velkou část sbírky tvoří také motivy ze světa filmu a popkultury, například Star Wars, Harry Potter nebo Pán prstenů. Nechybí ani moderní reflexe doby, včetně sněhových koulí pořízených během pandemie covidu-19, které zachycují sněhuláky s rouškami nebo symboly tehdejších lockdownů.
Nejstarším kusem kolekce je sněhová koule s Eiffelovou věží vyrobená v Paříži v roce 1889. Na opačné straně spektra stojí současné limitované edice, které už dnes prakticky nelze sehnat. Kardinal má dokonce sněhovou kouli se zmenšeninou vlastního domu a také speciální exemplář vyrobený na památku dosažení hranice deseti tisíc kusů.
Muzeum pod domem a rekord na hraně možností
Suterén Kardinalova domu se postupem let proměnil v plnohodnotné muzeum sněhových koulí. Regály zaplněné stovkami skleněných koulí vytvářejí dojem nekonečné zimní krajiny a návštěvníci odcházejí ohromeni rozsahem celé sbírky. Překvapení bývají i ti, kteří předem vědí, že Kardinal sněhové koule sbírá. Skutečný rozměr kolekce si ale dokáže představit jen málokdo.
Zajímavé je, že přestože celý život obklopuje sníh uzavřený pod sklem, Kardinal nemá rád chladné počasí. Jeho oblíbené dny jsou slunečné a bez sněhu. Vysvětluje to tím, že v Norimberku sněží jen zřídka, a tak nejvíce sněhu ve svém životě vidí právě ve své sbírce. Paradox, který ale k jeho vášni dokonale pasuje.
Sbírka se přitom blíží svému fyzickému limitu. Podle Kardinala je maximální kapacita jeho domu zhruba 12 tisíc sněhových koulí. To znamená, že prostoru na další přírůstky rychle ubývá a každý nový kus musí být pečlivě zvažován. I proto má dnes většina nových přírůstků charakter výjimečných nebo zakázkových kousků.
Držet světový rekord je pro Josefa Kardinala především potvrzením celoživotní vášně. Sněhové koule pro něj nejsou jen sezónní dekorací, ale symbolem ideálního světa uzavřeného v malém prostoru. Světa, který je krásný, klidný a nikdy se nemění. A právě v tom možná spočívá jejich kouzlo, které dokázalo jednoho muže dovést až k jedenácti tisícům malých zimních vesmírů.