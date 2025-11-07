Policisté v další větvi Dozimetru obvinili 17 lidí a firem, znovu Redla či Kosa
7. 11. 2025 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes v další větvi rozsáhlé korupční kauzy Dozimetr nově obvinili celkem 17 lidí a firem.
Na webu to oznámil dozorující žalobce Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Server Seznam Zprávy (SZ) napsal, že policie stíhá čtyři firmy a 13 lidí, přitom řadu z nich kriminalisté obvinili kvůli zadávání veřejných zakázek pro pražský dopravní podnik už v hlavní větvi případu v roce 2022. Jde například o podnikatele Michala Redla a Pavla Kosa.
Sedmnáct fyzických a právnických osob policisté podle Borguly dnes začali stíhat pro úplatkářské trestné činy, pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a pro legalizaci výnosů z trestné činnosti spáchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami pražského dopravního podniku.
Obviněni byli mnozí aktéři hlavní větve případu, uvedly Seznam Zprávy. Jde o podnikatele Michala Redla, Pavla Kosa, Zakaríu Nemraha, Pavla Dovhomilju, bývalého ekonomického ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Mateje Augustína, tehdejšího vedoucího jednotky informačních technologií DPP Luďka Šteffela nebo někdejšího šéfa právního odboru této společnosti Dalibora Kučeru. Obviněný je nově podnikatel Jaroslav Kříž a firma Purum, kterou podle obchodního rejstříku Kříž spoluvlastní.
Advokát Daniel Volák, který zastupuje Kosa, na dotaz ČTK potvrdil, že jeho klient dnes obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání v další větvi Dozimetru. Nová obvinění se podle něj znovu týkají zakázek pro pražský dopravní podnik.
"Potvrzuji, že nám dnes bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání v další větvi Dozimetru. Nicméně z našeho pohledu se nejedná o nic překvapivého. Jsou to skutky ze stejného období, o některých již můj klient vypovídal v hlavním líčení. Proto v přípravném řízení budeme postupovat tak, aby naše soudem schválená dohoda o vině a trestu zůstala nedotčena," řekl dnes ČTK Volák. Kos, kterého zastupuje, odešel tento týden od soudu s tříletým podmíněným trestem a musí zaplatit 12 milionů korun. Muž u soudu uznal vinu a o trestné činnosti vypovídal.
Mezi obviněnými v další větvě kauzy Dozimetr je podle Seznam Zpráv také Kamil Marvánek, Daniel Kraft či Dan Jež a jeho společnost Gating Servis, která patří mezi dlouholeté dodavatele pražského dopravního podniku.
Hlavními obžalovanými v kauze jsou zlínský podnikatel Michal Redl a bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Hrozí jim vysoké tresty vězení, oba vinu odmítají. Podle obžaloby založili organizovanou zločineckou skupinu, která postupně dosazovala do DPP na vybrané manažerské pozice spřátelené lidi. Prostřednictvím nich pak ovlivňovala skupina zakázky a brala úplatky.
Dosud soud uznal vinnými čtyři muže, žádného z nich zatím neposlal do vězení. Dohodu o vině a trestu uzavřeli před zahájením hlavního líčení Kos, Šteffel, Dovhomilja a Nemrah, kteří dostali podmíněné a peněžité tresty. V hlavním líčení tak soud již projednává jen šest zbývajících obžalovaných a dvě společnosti.