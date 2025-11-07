Dánové jsou největší nudisté Evropy. Češi skončili na překvapivé pozici
7. 11. 2025 – 15:54 | Magazín | Žanet Ka
Na severu se svlékají bez rozpaků, na jihu s vášní a u nás spíš potichu. Průzkum odhalil, jak Evropané přistupují k nahotě, i že jsou Dánové největšími naturisty kontinentu.
Podle čerstvého průzkumu společnosti YouGov jsou Dánové největšími nadšenci do nudismu v celé Evropě. A nejen v teorii, ale i v praxi. Zatímco mnozí Evropané o veřejné nahotě pouze diskutují, Dánové se zkrátka svlékají. Na rozdíl od nich Češi sice nemají s nahotou výrazný problém, ale přístup k ní je spíše zdrženlivý a soukromější.
Nahota po dánsku: svoboda, ne provokace
Výsledky rozsáhlého průzkumu provedeného v šesti evropských zemích- Velké Británii, Dánsku, Francii, Německu, Itálii a Španělsku ukázaly, že Dánové jsou nejotevřenější myšlence veřejné nahoty. Více než polovina Dánů přiznala, že už někdy byli nazí na veřejnosti, zatímco v Německu to bylo 45 % a ve Španělsku 44 %. V Dánsku 35 % lidí dokonce považuje za naprosto v pořádku svléknout se i na nenudistické pláži a 87 % by nemělo problém být nazí na vlastní zahradě.
Zatímco v jiných zemích lidé považují „nahé toulky“ krajinou za nepřijatelné (ve Velké Británii až 78 %), Dánové je berou jako projev přirozenosti a svobody. A nejen symbolicky, 64 % Dánů uvedlo, že koupání v moři či řece bez plavek je podle nich naprosto v pořádku.
Německá tradice FKK a pokles popularity
Přestože Dánové kralují současným statistikám, Německo si i nadále drží titul historického lídra evropského nudismu. Jeho tradice tzv. Freikörperkultur (kultury svobodného těla), která vznikla už koncem 19. století, vytvořila z naturismu společenské hnutí s filozofickým podtextem, kdy je tělo vnímáno jako přirozená součást přírody, ne objekt studu.
Popularita FKK však v posledních desetiletích slábne. Mladší generace v Německu je zdrženlivější než ta starší: podle průzkumu by se na veřejnosti svléklo 31 % lidí ve věku 18-34 let, ale až 48 % osob nad padesát let.
A co na to Češi? Překvapivě rozumný kompromis
Zatímco Dánové a Němci považují nahotu za součást osobní svobody, Češi k ní přistupují spíše s pragmatickým klidem. Podle českého článku Horydoly.cz se více než polovina Čechů nudaplážím spíše vyhýbá, přestože je tolerují. Naturismus je u nás legální, ale většina lidí preferuje diskrétnější místa, typicky v odlehlé části přehrad nebo kempů.
Česká televize ve svém pořadu Naturismus bez opony upozornila, že český vztah k nahotě je liberální, ale zdrženlivý. Východní Evropa má obecně menší zkušenost s veřejnou nahotou, a to zejména kvůli odlišné kulturní tradici, zatímco západní Evropa nahotu spojuje se sebevyjádřením, Češi ji chápou spíše jako „praktickou věc“ spojenou s koupáním.
Podle Chebského deníku se přístup k nahotě v Česku mění i generačně. Mladí lidé ji vnímají přirozeněji, ale paradoxně se svlékají méně často než jejich rodiče. Důvodem může být tlak sociálních sítí a touha po kontrole nad vlastním obrazem. Nahota, která měla kdysi znamenat svobodu, se dnes stává spíš otázkou souhlasu, soukromí a odvahy být autentický.
Kde se Evropa (a svět) svléká nejraději
Podle YouGov průzkumu se nejvíce lidí svléká:
- na soukromé zahradě (v Dánsku 36-37 % dospělých),
- při koupání v moři, jezeře nebo řece,
- a méně často na nudistických plážích či kempech.
Zajímavé je, že pouze 12 % Dánů se svléklo na oficiálním nudistickém místě, zatímco v Německu to bylo 25 % a ve Španělsku 22 %.
Evropa se tedy dělí na ty, kteří se svlékají proto, že „mohou“, a ty, kteří se svlékají proto, že „chtějí“.
Nudismus není jen o těle, ale i o vztahu k vlastní svobodě a k přírodě. Dánové i Němci ho vnímají jako přirozenou součást života, Češi spíše jako příjemné osvěžení s lehkou dávkou studu.