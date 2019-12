Vánoční jedle tu má domov. A přesto stojí měsíční plat

MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Jsou voňavé, souměrné, dlouho vydrží čerstvé a krásně voní. I proto jsou kavkazské jedle v Evropě nejoblíbenějším vánočním stromkem. V jejich domovině si je však může dovolit málokdo – stojí víc než průměrný měsíční plat.

Stromky, které se na trzích prodávají pod označením "kavkazské jedle" většinou pocházejí právě z Gruzie. Respektive – naprostá většina z nich vyrostla ze semen dovezených z gruzínské hornaté oblasti Racha. Ve velkém je pak vysazují školky například v Dánsku, Polsku nebo i Česku.

Jenže zatímco dvoumetrovou kavkazskou jedli z dánské plantáže lze v Česku pořídit kolem tisícovky, Gruzínci zaplatí až osmkrát víc.

Jak je to možné?

Je to poměrně prosté – hornatá země je plná lesů, nebo spíš bývala. Dlouhé roky nelegální těžby dřeva – a ano, právě vánočních jedlí a borovic – udělaly své. V období před Vánoci se holé mýtiny rozrůstaly rychlostí blesku. Až vláda řekla stop a v roce 2011 zavedla nové předpisy, přísné pokuty a výrazně posílila speciální hlídky.

Za každý jeden nelegálně pokácený strom, jeho prodej nebo převoz může lesní stráž napařit pokutu až 1200 lari (9640 korun), přičemž průměrná měsíční mzda dosahuje v přepočtu 8500 korun. A to už si lidé hezky rychle rozmyslí, jestli jim za to stojí vyrazit do lesa s pilkou. Zavedení sankcí tak prakticky zničilo trh s nezákonně kácenými vánočními stromky.

Legální, ale směšně drahé

Pořád tu je možnost legálního pořízení domácí jedle ve školce. Tam si ale lidé musí řádně připlatit – dvoumetrový strom vychází na zhruba osm tisíc korun. Na strom by tak velká část lidí šetřila déle, než jak dlouho by zdobil jejich domov.

Ceny se vyšplhaly do takových výšin hlavně proto, že trvá zhruba deset let, než strom doroste do "vánoční" výšky. A před rokem 2011 školky neměly důvod kavkazské jedle pěstovat. A tak zatímco čekají, až jim stromy dorostou, prodávají jejich semena do zahraničí a sem tam dovážejí stromky z dánských či polských plantáží.

Takhle bizarní situace – jako kdyby například Čína dovážela čaj – naštěstí nepotrvá dlouho. Někdy za pět let budou místní jedle odrostlé, a tak relativně běžně dostupné i pro běžné Gruzínce.

Otázkou ale je, jestli o ně vůbec budou mít zájem. Kvůli vysoké ceně živých stromů zase nabývá na popularitě místní tradice takzvaných chichilaki, tedy vánočních stromků ručně vyřezávaných z větví lísky nebo ořešáku.

Řezbáři z větve sloupávají vrstvu po vrstvě, až z hoblinek vznikne dílo připomínající stromek. Ten pak na pravoslavné Vánoce ozdobí ovocem a drobnými lesními plody. Sověti jejich prodej zakázali, čímž tradici málem zabili, ale po roce 1990 si opět získala své místo.