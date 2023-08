Aktualizováno: V Rusku vznikají pomníky na Prigožinovu památku, Putin kondoloval pozůstalým

Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyjádřil soustrast všem pozůstalým po pádu letadla s vůdcem soukromé žoldnéřské armády Jevgenijem Prigožinem. Jde v podstatě o první potvrzení Prigožinovy smrti Kremlem. V různých ruských městech už začaly vznikat spontánní pomníky Prigožina a lidé k nim přinášejí květiny.

Prigožin byl podle federální agentury pro leteckou dopravu Rosaviacija stejně jako jeden z velitelů jeho žoldnéřů Dmitrij Utkin na seznamu cestujících havarovaného letadla. Nikdo z deseti osob na palubě nehodu nepřežil.

Příčina pádu stroje Embraer je nejasná. Služba Flightradar24, která monitoruje pohyby letadel, zjistila, že letadlo začalo padat ve středu v 18:19 moskevského času (17:19 SELČ). Představitel služby agentuře Reuters sdělil, že letadlo za 30 sekund pádu ztratilo výšku 2,4 kilometru. Ruská opoziční média si podle portálu Meduza povšimla, že před zřícením letadlo stoupalo, z čehož vyvozují, že pád byl nečekaný.

Těla vyzdvižená z trosek letadla jsou natolik ohořelá, že je zatím nebylo možné identifikovat. Napsal to s odvoláním na své zdroje ruský telegramový kanál Baza, který má blízko k ruským silovým strukturám. Podle něj tak bylo zapotřebí odeslat „biologický materiál“ do Moskvy, kde bude proveden rozbor DNA. Předtím média informovala, že těla zemřelých byla z místa letecké havárie převezena do střediska soudního lékařství v Tverské oblasti.

Vyšetřovatelé zkoumají trosky Prigožinova letadla | zdroj: Profimedia

Místo nehody stále ohledávají kriminalisté. Ruský vyšetřovací výbor, který v zemi plní funkci kriminální ústředny, listu Kommersant sdělil, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický útok. Telegramové kanály s odvoláním na nejmenované zdroje nicméně píší, že vyšetřovatelé zkoumají i verzi, že v podvozku letadla byla umístěna výbušnina, upozornila Meduza.

Má v pádu letadla prsty Putin?

Vedení vyšetřování se ujal Ivan Sibul z vyšetřovacího výboru, který už v minulosti zkoumal velké letecké katastrofy. Zabýval se například havárií letadla v roce 2014 při startu na letišti Vnukovo, kdy zahynul šéf francouzské ropné společnosti Total Christoph de Margerie.

Mnozí západní představitelé a analytici spekulují, že středeční zřícení letadla nebyla jen nešťastná náhoda. Americký prezident Joe Biden například ve středu poznamenal, že „v Rusku se neděje mnoho věcí, za kterými by nestál (ruský prezident Vladimir) Putin“. Americký Institut pro studium války (ISW), který se podrobně věnuje válce na Ukrajině, uvedl, že Putin téměř jistě nařídil sestřelení letadla.

Putin po pádu Prigožinova letadla vyjádřil soustrast pozůstalým

Vladimir Putin dnes vyjádřil soustrast všem pozůstalým po pádu letadla s vůdcem soukromé žoldnéřské armády Jevgenijem Prigožinem. Putin podle státní agentury TASS uvedl, že Prigožin se ve středu, kdy se letadlo zřítilo v ruské Tverské oblasti, právě vrátil z Afriky. Označil jej za talentovaného podnikatele se složitým osudem, který udělal i vážné chyby, a uvedl, že vyšetřování pádu stroje si vyžádá čas. Agentura Reuters označila Putinovy výroky za první potvrzení Prigožinovy smrti Kremlem.

„Byl to člověk složitého osudu. Udělal vážné chyby v životě, ale dosáhl i potřebných výsledků. Jak pro sebe, tak - když jsem jej o to požádal - i pro společnou věc, jako v těchto posledních měsících,“ řekl Putin během setkání s hlavou proruských separatistů z východoukrajinského Doněcka Denisem Pušilinem. Ocenil přínos žoldnéřské Wagnerovy skupiny „v boji s neonacistickým režimem na Ukrajině“.

Putin připomněl, že s Prigožinem se znal od začátku 90. let. „Byl to talentovaný člověk, talentovaný podnikatel, a to nejen u nás, ale měl výsledky i v Africe, kde se zabýval ropou, plynem, drahokamy a kovy“. Prigožin se podle Putina ve středu vrátil z Afriky a v Moskvě měl několik schůzek, než se vypravil na osudný let do Petrohradu.

O vyšetřování nehody dnes informoval Putina podle jeho slov šéf kriminální ústředny. Prezident přislíbil, že vyšetřování bude zevrubné a dotažené až do konce, vyžádá si však čas.

Letuška z Prigožinova letu se před smrtí svěřila, že se děje něco divného

Ruská letuška Kristina Raspopovová, která se nacházela na palubě zříceného Prigožinova letadla, se podle zdrojů na sociální síti Telegram svěřila příbuzným s tím, že se děje něco divného. Let byl údajně zpožděný kvůli nečekané „krátké a nepochopitelné opravě“. Na sociálních sítích dokonce letuška zveřejnila fotografii, která ukazuje, že na zpožděný let stroje Embraer EMB-135BJ Legacy 500 doopravdy čeká.