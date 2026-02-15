Dnes je neděle 15. února 2026., Svátek má Jiřina
Počasí dnes -2°C Polojasno

Lunární horoskop na neděli 15. února: Uzdravte svůj prostor, energie Vodnáře vrací do vašich domovů lehkost

15. 2. 2026 – 8:53 | Magazín | Natálie Kozak

zdroj: Freepik.com
28. lunární den přeje péči o tělo i ducha. Zjistěte, proč je neděle 15. února nejlepším dnem pro stříhání vlasů a jak vám drahý kámen chryzopráz pomůže prohlédnout masky lidí ve vašem okolí.

Neděle nám otevírá dveře k vnitřnímu klidu a harmonizaci všeho, co nás obklopuje. Je to den, kdy byste měli zpomalit a dovolit své mysli volně plynout. Přechod Měsíce mezi dvěma odlišnými znameními s sebou přináší osvěžující energii, kterou lze využít k očistě těla i domova.

Energie dne: Od stability Kozoroha k volnosti Vodnáře

Dnes prožíváme 28. lunární den, kterému vládne symbol Rozjímání. Velmi zajímavý je pohyb Měsíce, který opouští přísného Kozoroha a přesouvá se do svobodomyslného Vodnáře. Tato změna v nás může probudit touhu po novotách a drobných úpravách v našem bezprostředním okolí.

Den je jako stvořený pro klidnou práci na sobě. Duchovní literatura, meditace nebo sledování harmonických filmů vám pomohou načerpat síly do nového týdne. Pokud pocítíte potřebu jednat, zaměřte svou pozornost na domov- lehké úpravy interiéru, péče o pokojové rostliny nebo drobná výzdoba prostoru vám přinese nečekané uspokojení.

Krása a zdraví: Čas na hýčkání

Nedělní konstelace mimořádně přeje péči o zevnějšek. Pokud jste odkládali návštěvu odborníků nebo domácí rituály krásy, dnes je ten správný okamžik:

  • Kosmetické procedury: Vaše pleť bude na péči reagovat velmi vděčně.
  • Vlasy: Stříhání vlasů v tento den podporuje jejich vitalitu.
  • Pohyb: Vyhněte se náročným tréninkům. Ideální volbou je jóga, pilates nebo lehké fitness, které vás nabije energií, místo aby vás vyčerpalo.
Intuice a ochrana: Poznejte pravdu

V sociální rovině nám 28. lunární den pomáhá vidět pod povrch věcí. Pokud se pohybujete v novém prostředí nebo jednáte s cizími lidmi, může vám pomoci amulet z chryzoprázu. Tento kámen posiluje schopnost rozpoznat skutečné úmysly ostatních a chrání vaši vlastní integritu.

