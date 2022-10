V reakci na ruské odstoupení od obilné dohody zastavila Ukrajina vývoz po moři

„Loď Ikaria Angel, naložená v rámci Světového potravinového programu OSN 40 000 tunami obilí, měla dnes opustit ukrajinský přístav. Tyto potraviny byly určeny pro Etiopany, kteří jsou na pokraji hladomoru. Kvůli ruskému zablokování ‘obilného koridoru’ vývoz není možný,“ napsal na twitteru ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians , that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL