Rusko pozastavuje účast na obchodu s obilím, z útoku na plynovody viní Londýn

V dopise generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi Moskva napsala, že po útoku už není schopna garantovat bezpečnost civilních lodí, které zajišťovaly obilný koridor. Rusko také požádalo o jednání Rady bezpečnosti OSN, která by se podle něj měla v pondělí zabývat právě útokem na jeho Černomořskou flotilu.

Ta je soustředěna v přístavu Sevastopol, jenž leží na ukrajinském poloostrově Krymu, který Rusko v roce 2014 anektovalo v rozporu s mezinárodním právem. Dnes podle Moskvy její námořnictvo čelilo útoku ukrajinskými drony. Rusko útok označilo za „teroristický čin“, na kterém se podíleli i britští experti. Británie to odmítla a Moskvu obvinila z „šíření nepravdivých tvrzení epického rozsahu“.

Podle ruského ministerstva obrany bylo do útoku na přístav v Sevastopolu zapojeno devět bezpilotních letounů a sedm dálkově ovládaných hladinových plavidel. Poškodily minolovku Ivan Golubec, jinak se podle Moskvy podařilo útok odrazit a zničit všechny vzdušné cíle. Přesto byl dnes strategický přístav uzavřen, ukrajinská média informovala o explozích znějících Sevastopolem.

OSN uvedla, že je v kontaktu s ruskými úřady. „Je nezbytné, aby se všechny strany zdržely jakéhokoliv jednání, které by ohrozilo černomořskou obilnou iniciativu, což je velmi důležité humanitární úsilí, které má jednoznačně pozitivní dopad na přístup k potravinám pro miliony lidí na celém světě,“ uvedl mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Iniciativu OSN na zachování dohody podpořila i Evropská unie.

We have warned of Russia’s plans to ruin the Black Sea Grain Initiative. Now Moscow uses a false pretext to block the grain corridor which ensures food security for millions of people. I call on all states to demand Russia to stop its hunger games and recommit to its obligations.