Andrej Babiš se rozhodl kandidovat na prezidenta

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš hodlá kandidovat na prezidenta republiky. Oznámil to dnes večer v televizi Nova. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo hnutí a obrátí se také na poslance ANO, aby jeho kandidaturu podpořili. Babiš řekl, že chce hlavně hájit zájmy českých občanů.

Osmašedesátiletý politik a jeden z nejbohatších Čechů nyní čelí před soudem obžalobě v případu dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo.

„Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ prohlásil Babiš. Od začátku, kdy jako podnikatel vstoupil do politiky, měl a má podle svých slov jediný cíl - „aby se lidem v naší zemi žilo líp“.

Myslí si, že příliš velké šance na zvolení nemá. „Ale jsem velký bojovník a udělám vše pro to, abych lidi přesvědčil, že jsem dobrý kandidát na prezidenta,“ dodal. Přihlášku na prezidenta je nutné podat nejpozději 8. listopadu, je nutné k ní připojit podpisy nejméně deseti senátorů, dvaceti poslanců nebo 50 000 občanů.

ANO na pondělí svolalo tiskovou konferenci, na které má oficiálně představit svého prezidentského kandidáta. Ještě předtím se záležitostí bude zabývat užší vedení hnutí. Babiš do dnešního dne nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že o nejvyšší funkci ve státě bude usilovat.

Babiš se odpoledne sešel na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Vyjádření politici po schůzce novinářům neposkytli. Babiš na Nově řekl, že se Zemanem probírali dění ve světě i doma, hlavně ekonomickou situaci, životní úroveň občanů a fungování vlády.

Server Seznam Zprávy dnes napsal, že centrála hnutí vydala regionálním organizacím pokyn, aby hledaly vhodná místa pro Babišovy nové cesty po republice, které by měly začít v listopadu. V létě Babiš objížděl zemi v obytném voze, tvrdil, že nejde o jeho osobní kampaň.

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, případné druhé o dva týdny později. Nový prezident se ujme funkce začátkem března. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů těší armádní generál a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by zřejmě spolu s Babišem patřila bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Z ostatních kandidátů mají šanci na významnější podporu senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, podnikatel Karel Janeček a odborář Josef Středula. V průzkumech se objevují také bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, poslanec SPD Jaroslav Bašta, bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima nebo podnikatel Tomáš Březina.

Kauzu kolem udělení dotace společnosti Farma Čapí hnízdo začal v září řešit pražský městský soud. V týdnu od 19. prosince by měl soud pokračovat výslechem znalců, ve svých výpovědích by také mohli pokračovat obžalovaní, tedy Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Oba od počátku vinu popírají. Předseda trestního senátu Jan Šott počítá s tím, že by v prosinci mohly začít závěrečné řeči.

Babiš je podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové nejsilnější a nejvýraznější politickou osobností v České republice. „Byl by výborným prezidentem,“ soudí. Místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák ČTK sdělil, že neměl informaci o tom, že Babiš dnes kandidaturu oznámí, a očekává, že předsednictvo v pondělí jeho nominaci pouze formálně potvrdí.

Generál Pavel vnímá oznámenou kandidaturu Babiše jako hrozbu pro Českou republiku kvůli populismu, který zosobňuje. Podle Nerudové budou protikandidáti řešit svou minulost, zatímco ona budoucnost českých občanů.

Ani premiéra Petra Fialu (ODS) Babišovo rozhodnutí nepřekvapilo. V demokratických zemích podle něj obžalovaný politik odchází, zatímco Babiš hledá imunitu na Hradě, uvedl.

Babišovi chybí reflexe či úcta k úřadu, nemá soudnost, uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan ČTK napsal, že Babiš sice jistě splní formální kritéria pro kandidaturu, nemůže ale splnit kritéria morální spjatá s nejvyšší ústavní funkcí. „Věřím, že mu to voliči vysvětlí,“ uvedl. „Přeji České republice více štěstí než Andreje Babiše,“ napsal vicepremiér a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Předseda opoziční SPD Tomio Okamura uvedl, že bude volit kandidáta svého hnutí Jaroslava Baštu.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze očekává, že Babiš povede prezidentskou kampaň absolutně bez zábran. Politologové Josef Mlejnek a Lubomír Kopeček předpokládají, že bývalý premiér postoupí do druhého kola, kde ale může narazit.

Komentátoři českých médií soudí, že přes své handicapy a dosavadní průzkumy veřejného mínění je šéf ANO a bývalý premiér velmi silným kandidátem na Hrad. Babiš už v minulosti ukázal, že umí s pomocí úspěšného marketingového týmu ANO mobilizovat nejen voliče svého hnutí. Může také využít toho, že protibabišovský tábor je roztříštěný. Postup do druhého kola má podle komentátorů takřka jistý - a finále volby hlavy státu bývá nevyzpytatelné.